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バルセロナは、ビジャレアル戦での退場を受けて規律委員会がフェルミン・ロペスに科した2試合の出場停止処分について、異議を申し立てないことを決めた。

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バルサのジョアン・ラポルタ会長は、クラブがフェルミン・ロペスの利益を守るために動き、可能な限り軽い処分を勝ち取るよう努めると発言していた。今回の決定は、その発言とは逆の対応となる。

『スポルト』紙によると、バルサの法務部門はこの件を上訴委員会に持ち込むことも可能だったが、その措置は取らないという。

これにより、カタルーニャのクラブは決定を受け入れることになり、フェルミン・ロペスはデポルティボ・ラ・コルーニャ戦にもアトレティコ・マドリー戦にも出場できない。

バルセロナは弁明書を提出し、レッドカードの取り消し、あるいは最大でも1試合の出場停止への軽減を求めていた。

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しかし、スペインサッカー連盟で処分を担当する委員会は、これらの要求を退けた。

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同選手の欠場は、バルセロナがラ・リーガ首位の座を守ろうとする2試合を前に、ハンジ・フリック監督にとって非常に大きな痛手となる。

フェルミン・ロペスは今季、17試合で9ゴール7アシストを記録し、バルセロナで攻撃面において3番目に危険な選手としての地位を確立した。

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この面で彼を上回るのは、19ゴール3アシストのラフィーニャと、13ゴール13アシストのラミン・ヤマルだけだ。

フェルミン・ロペスを欠くことで、カタルーニャのチームはフリック監督のスタイルを支えるハイプレスの主力を失うことになる。