バルセロナ、フェラン・トーレスの移籍金でパリを驚愕させる

バルセロナとパリ・サンジェルマンは、スペイン人フォワードのフェラン・トーレスのフランスの首都への移籍をめぐり、今後数日のうちに決定的な交渉を行う準備を進めている。同選手がカンプ・ノウの本拠地を去り、フランス・リーグへ移籍する意向を示したためだ。

スペイン紙『スポルト』によると、この交渉は大きな困難を伴う可能性がある。バルセロナによる選手の評価額と、2027年6月30日に満了する契約の残り期間が短いことを利用して要求額の大幅な引き下げを得ようとするパリ・サンジェルマンの思惑との間に、明確な隔たりがあるためだ。

バルセロナは6500万ユーロにこだわる

カタルーニャのクラブは、トーレスを手放す対価として最低6500万ユーロを要求している。この金額によって、スペイン人選手の退団で生じる穴を埋めるべく、1人ないし2人のフォワードの獲得資金を賄うことを狙いとしている。

バルセロナは適切な後任を確保する前にフェランを売却することを望んでいなかったものの、同選手の退団の決意が、フロントに方針転換と本格的な交渉入りを促した。

『スポルト』によれば、カンプ・ノウの首脳陣は、要求している評価額は現在のフォワードの市場価格に見合っていると考えている。特に、トーレスが先のワールドカップで見せた傑出したパフォーマンスが、その市場価値を大きく再評価させたためだ。

パリは契約満了に賭ける

一方、パリ・サンジェルマンは要求額に近づくことを考えていない。選手の契約がわずか1シーズン後に満了するという事実を頼りにしており、これが交渉における強力な切り札となっている。

とはいえ、パリのクラブは、カタルーニャのクラブとの関係を悪化させることなく交渉を始めるには、真剣なオファーを提示する必要があることも理解している。

フェラン・トーレスの現在の市場評価額は約5500万ユーロで、この数字はパリ・サンジェルマンが固定額と変動額を組み合わせた方式で到達可能なものである。これはバルセロナがマンチェスター・シティから獲得した際に支払った金額と同じであり、投資額を全額回収できることを意味する。

デコとカンポスの良好な関係

同紙によると、バルセロナのスポーツ・ディレクターであるデコと、パリ・サンジェルマンの同職を務めるルイス・カンポスとの良好な関係が、交渉を加速させ、数日のうちに合意に達する上で中心的な役割を果たす可能性があるという。