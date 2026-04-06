バルセロナ、ブンデスリーガからレヴァンドフスキの後継者獲得に向け正式に動き出す

バルセロナは、今シーズン終了後に契約満了を迎えるポーランド人スター、ロベルト・レヴァンドフスキの退団を見据え、新たなストライカー獲得に向けて正式に動き出した。

ロベルト・レヴァンドフスキは、来月6月に契約満了を迎える中、バルセロナでの将来が不透明な状況にあり、クラブ内部では彼の残留の是非を巡って議論が巻き起こっている。

クラブ首脳陣は、このベテランポーランド人ストライカーとの契約延長の可能性に言及しているものの、この件に関しては依然として意見が分かれている。特に、一部の幹部が契約更新を主張する一方で、夏の移籍市場で攻撃陣の新たなページを開くべきだという意見もある。

一方、スポーツ紙『スポルト』は、コソボ出身のFWヴェスニク・アスラニが今週のブンデスリーガでマインツ相手に素晴らしいゴールを決めて再び存在感を示したものの、ホッフェンハイムの敗戦（1-2）を防ぐことはできなかったと報じた。 チームは依然としてチャンピオンズリーグ出場権を争っており、現在5位で首位とわずか3ポイント差につけているが、その功績の多くは主力ストライカーの活躍によるものだ。

同紙は、このコソボ出身の選手は従来のストライカーではないと指摘した。むしろ彼のプレースタイルは、ペナルティエリア外での動き、チームメイトとの連携、サイドへの展開、そしてピッチのあらゆる場所で攻撃のチャンスを創出できる、現代的なストライカーにふさわしいものだ。

レヴァンドフスキの去就が依然として不透明な中、アスラニはポーランド人ストライカーの代替候補となり得る。

バルセロナのスポーツ部門は数ヶ月前から、市場において財政的に有利な選択肢として、かつ将来性のある選手として彼の動向を追っている。また、彼の代理人であるアイマン・ダフマニが明かしたように、バルセロナは彼の状況に関する情報を正式に問い合わせている。

この動きは、アスラニの名前がバルサのスポーツディレクターであるデコの手元にあること、そしてクラブのスポーツ計画の中に組み込まれていることを裏付けている。この文脈において、3000万ユーロを下回る可能性のあるこのストライカーの移籍金は、現実的な選択肢と言える。

選手自身もメディアの騒ぎから逃れられない。最近の驚異的なパフォーマンスを受け、アスラニは自身の将来について言及し、それをバルセロナと結びつけ、移籍の可能性を否定しなかった。「まずはサッカーに集中させてほしい。シーズンが終わってから話そう」と語った。

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