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バルセロナがブライトン＆ホーヴ・アルビオンのDFルカ・ヴシュコヴィッチ獲得に向け、19歳のクロアチア人選手側と再び接触した。クラブ史上最高額の5000万ポンドで加入した同選手には、イングランド南岸での傑出したスタートを受け、レアル・マドリーとリヴァプールも強い関心を示している。

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バルセロナ、守備陣補強に向けた動きを加速

『TEAMtalk』によると、欧州屈指の若手センターバックとして急速に頭角を現したヴシュコヴィッチに対し、バルセロナは獲得に最も強い関心を示すクラブの一つだ。クロアチア代表DFは2026年7月にトッテナム・ホットスパーから ブライトンに加入したばかり 。移籍金は基本額4600万ポンド、追加条項を含めると5000万ポンドに上り、2031年までの5年契約を結んだ。ブライトンは契約をさらに12カ月延長できるオプションも保有している。

クラブ史上最高額の新戦力が好調を支える

昨季、ハンブルクへの期限付き移籍中にブンデスリーガで印象的な活躍を見せたヴシュコヴィッチは、イングランドのトップリーグで求められるフィジカルの強さにもすぐに適応した。2026-27シーズンのブライトンのプレミアリーグ開幕からの10試合すべてで先発し、早くも守備の中心に欠かせない存在となっている。

空中戦の強さ、ボール保持時の落ち着き、堂々としたフィジカルは、ファビアン・ヒュルツェラー監督の下での好調な滑り出しと堅固な守備を支えてきた。その安定したパフォーマンスもあり、イングランド南岸のクラブは勝ち点22で プレミアリーグ2位 につけている。昨季王者で現在首位のアーセナルとの差はわずか勝ち点5だ。

欧州の強豪も19歳DFを注視

イングランドで安定した活躍を続けるヴシュコヴィッチには、バルセロナ以外の世界的な強豪も関心を寄せている。報道によると、リヴァプールはセンターバックのヴィルヒル・ファン・ダイクの長期的な後継者候補として、このクロアチア人DFを注意深く追跡。一方、 レアル・マドリーも同ポジションの将来的な編成を見据え、急成長を注視している 。

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ほかにも、 ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンを含む 欧州の強豪クラブが、程度の差はあるものの19歳のDFに関心を示している。ただし同メディアは、ヴシュコヴィッチが現在アメックス・スタジアムでの生活に落ち着き、満足していると伝えている。そこではトップチームで定期的に出場し、監督から全面的な信頼を得ているという。

ブライトン、1月の放出を認めない見通し

チャンピオンズリーグ出場権獲得を強く目指すブライトンが、1月のシーズン途中での移籍を認める可能性は低い。来夏に適用される契約解除条項はなく、長期契約も結ばれているため、ブライトンは交渉で非常に有利な立場にある。関係者は、移籍が最も現実的なのはヴシュコヴィッチが20歳になる2027年夏の移籍市場だとみている。その際、ブライトンはトッテナムに支払った額を大幅に上回る移籍金を求められる可能性がある。