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バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、日曜夜に行われるラ・リーガ第13節ビジャレアル戦のスターティングメンバーを発表した。首位の座を守る戦いを続けるカタルーニャのクラブにとって、大きな意味を持つ一戦となる。

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フリックはオランダ人MFフレンキー・デ・ヨングを最終ラインで起用。さらに前線にはドイツ人FWカリム・アデイェミをサプライズ起用し、アンソニー・ゴードンはベンチスタートとなった。

デ・ヨングはエリック・ガルシア、ジェラール・マルティン、ジョアン・カンセロとともに最終ラインを形成する。パウ・クバルシは、先日代表活動中に負ったケガを考慮した予防措置としてベンチに控える。

この起用には、デ・ヨングのビルドアップ能力や後方からボールを運ぶ力を生かしたいというドイツ人指揮官の狙いが表れている。ピッチ全体を見渡す優れた視野と、プレッシャー下でもボールを失わない技術に期待しての判断だ。

一方、中盤にはマルク・ベルナル、ペドリ、フェルミン・ロペスを配置。試合のリズムをコントロールする力、ライン間での動き、チャンスメイクの能力を兼ね備えたトリオとなっている。

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ゴードンではなくアデイェミ、攻撃陣に目を引く変更

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ラミン・ヤマル、ハフィーニャとともに前線を担う役割にカリム・アデイェミが選ばれたことは、アンソニー・ゴードンがベンチスタートとなったなかで注目すべきポイントだ。

アデイェミの存在は、バルセロナにスピードとDFの背後への抜け出しを武器とする攻撃の選択肢をもたらす。これはこのドイツ人FWの最大の特長でもあり、特にビジャレアルが攻撃に出た際に相手最終ラインの背後に生まれるスペースで威力を発揮しそうだ。

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フリックは特定の選手に頼るのではなく、攻撃の手段に多様性を持たせることに賭けているようだ。両サイドにはヤマルとハフィーニャが入り、フェルミン・ロペスとペドリが中盤からサポートする。

ドイツ人指揮官は、アンソニー・ゴードンを試合中に投入できる交代カードとして温存。ベンチにはダニ・オルモ、ガビ、ガブリエウ・ジェズスも控えており、試合展開に応じてチームの形を変える多彩な選択肢を手にしている。

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ビジャレアル戦のバルセロナのスターティングメンバー

バルセロナのフォーメーションは4-3-3で、メンバーは以下の通り。

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GK：ジョアン・ガルシア

DF：フレンキー・デ・ヨング、エリック・ガルシア、ジェラール・マルティン、ジョアン・カンセロ

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MF：フェルミン・ロペス、マルク・ベルナル、ペドリ

FW：ラミン・ヤマル、ハフィーニャ、カリム・アデイェミ

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ベンチ：ヴォイチェフ・シュチェスニー、ドミニク・リヴァコヴィッチ、パウ・クバルシ、アレックス・カンポス、ジュール・クンデ、アレハンドロ・バルデ、ブライアン・ファリーニャス、ガビ、ダニ・オルモ、アンソニー・ゴードン、ガブリエウ・ジェズス

首位固めを狙うバルセロナ、ビジャレアルと対戦

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この一戦は、バルセロナにとって重要なタイミングで迎えることになる。バルセロナは12試合を終えて11勝1敗の勝ち点33でラ・リーガ首位に立っており、48得点、13失点を記録している。

カタルーニャのクラブは、2位レアル・マドリーと勝ち点で並んでいるが、レアル・マドリーは1試合多く消化している。そのため、ビジャレアルに勝利すれば、タイトル争いで3ポイント差を取り戻す大きなチャンスとなる。

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バルセロナはインターナショナルブレイク前の最終戦で、アウェイでアトレティコ・マドリーに2-1と価値ある勝利を収めた。フェルミン・ロペスの2ゴールで公式戦3連勝を飾り、今季の好調なスタートを維持している。

一方、ビジャレアルは勝ち点15の8位でこの試合に臨む。ここまで12試合を戦って4勝3分け5敗、17得点、15失点となっている。

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数字を見ると、両チームの得点力には大きな差がある。バルセロナがここまで48ゴールを挙げているのに対し、ビジャレアルは17ゴール。アウェイチームの守備陣は、カタルーニャのクラブの強力な攻撃陣を前に厳しい試練を迎えることになる。

フリックにとって、この試合の重要性はさらに増している。過密日程を前にした一戦であり、バルセロナは27日間で9試合を戦う予定だ。今後に向けて、勝利を収めることと選手たちのコンディションを維持することが、首脳陣にとって最も重要な目標となる。