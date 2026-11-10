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バルセロナは、来たる1月の移籍市場を前に、バイエルン・ミュンヘンのセンターバック、ヨナタン・ターを獲得できるか改めて問い合わせた。ラ・リーガの前回王者は、10代の逸材パウ・クバルシと最終ラインの中央でコンビを組む経験豊富なDFを積極的に探している。

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バルセロナ、ドイツ代表選手について再び問い合わせ

報じたSky Germanyの記者フロリアン・プレッテンベルクによると、バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコとハンジ・フリック監督は、30歳のドイツ代表DFヨナタン・ターのバイエルンでの現状を確認した。シーズン後半に向けて守備の選択肢を増やそうとする両者は、長身のセンターバックを今も高く評価している。そのためバルセロナは、冬の移籍が可能かどうかを探るために接触した。

バイエルン移籍前にも関心

ターはカンプ・ノウのクラブ幹部にとって、以前から関心のある選手だ。幹部らは2025年、バイヤー・レヴァークーゼンとの契約満了が近づいていたターの獲得を検討していた。バルセロナは当時、獲得を真剣に考えたものの、最終的に交渉を進めず、ターは国内のライバルであるバイエルンに加入した。

アリアンツ・アレーナに来て以来、経験豊富なセンターバックはブンデスリーガ王者で不動の先発に定着した。バイエルンでの公式戦67試合で3得点3アシストを記録し、先発の座を固めている。

冬の移籍は完全に否定

バルセロナが再び関心を示したものの、同記者によると、現状ではシーズン途中の移籍は実現可能とは考えられていない。ターはミュンヘンでの生活にすっかり落ち着いており、2029年夏までの長期契約を結んでいる。バイエルンにも、1月の退団を認める意向は全くない。

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そのため、スペイン王者が最初の問い合わせ以上に獲得へ動くとは見込まれていない。さらに、以前の報道によれば、フリック監督と補強担当チームは守備陣のバランスを取るため、本来の利き足が左のセンターバックを獲得することが理想だと考えている。

1月の獲得候補は別の選手が中心に

冬の移籍市場でターを獲得する道が事実上閉ざされたことで、マンチェスター・ユナイテッドのDFリサンドロ・マルティネスが、バルセロナにとって最も現実的な選択肢となっている。オールド・トラッフォードでの契約は2027年に満了する。バルセロナは、レアル・ベティスのDFナタンやアーセナルのDFピエロ・インカピエの獲得にも関心を寄せているとされる。デコとフリック監督は、1月に移籍市場が開いた際、どの代替候補の獲得を目指すか決めなければならない。