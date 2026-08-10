AFP通信が月曜日、トーレスの所属クラブであるバルセロナから得た情報によると、スペイン王者はこのFWに対してチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンから届いた4000万ユーロのオファーを拒否した。

ただ、カタルーニャのクラブ関係者の話として「バルサとPSGの交渉は引き続き進んでいる」とも伝えられている。複数のスペインメディアによれば、トーレス本人はすでにパリ移籍への同意を与えているという。26歳のトーレスは、米国でのプレシーズン中に「バルセロナと契約しているが、サッカーでは何が起こるか分からない」と語った。

FCバルセロナはすでにどの選手を獲得している？

トーレスは7月中旬、アルゼンチンとのワールドカップ決勝で延長戦にスペインの2度目のタイトルをもたらすゴールを決めていた。2021年に5500万ユーロの移籍金でバルセロナに加入して以降、直近2シーズンでは公式戦94試合で40得点を記録している。ハンジ・フリック監督の下では、トーレスは定期的にロベルト・レヴァンドフスキの控えとして起用されていた。

ポーランド人FWのシカゴ・ファイアー移籍、そしてレンタル終了後にマンチェスター・ユナイテッドへ戻ったイングランド人のマーカス・ラッシュフォードの退団を受け、バルセロナは攻撃陣の再編を進めている。アルゼンチン代表のスターFWフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）の移籍はこれまで実現していない一方で、カリム・アデイェミ（ボルシア・ドルトムント）とアンソニー・ゴードン（ニューカッスル・ユナイテッド）はすでに獲得している。