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バルセロナの首脳陣は、ジョアン・ラポルタ会長、デコSD、ハンジ・フリック監督のいずれも、アレハンドロ・バルデについて公の場で前向きなメッセージを繰り返している。

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3人はそろって、バルデがカタルーニャのクラブにとって重要な資産の一人であるとの認識を示し、かつての地位を取り戻せるよう支援を表明してきた。

しかしスペイン紙『スポルト』によると、クラブ内部ではバルデの退団はすでに決定事項となっている。ただし、バルセロナは彼の市場価値に悪影響を及ぼさないよう、この件を極めて慎重に扱っているという。

バルセロナは自らバルデをレンタルや売却で市場に出すことはしないが、彼の近しい関係者に対しては退団への扉を開く用意があると伝えている。クラブはこれが関係者全員にとって必要なことだと考えている。

バルセロナの首脳陣は、昨夏にフェラン・トーレスに対して用いたのと同じ戦略をとっている。トーレスは売却対象であると一度も告げられなかったが、いくつかの状況が重なり、最終的に自ら退団を決意するに至った。

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フェラン・トーレスは先発メンバーの選択肢に入っておらず、契約延長のオファーも受けていなかった。さらにクラブは当初から、良いオファーが届けば耳を傾ける用意があると彼に伝えていた。

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状況は非常に似ているが、今回はより差し迫っている。現在のプロジェクトでバルデが出場機会を得る可能性はもはやなく、また彼の退団こそが、クラブが自信を持って移籍市場に参入し、2選手を獲得するための重要なステップであることを誰もが理解しているためだ。

カタルーニャのクラブは、バルデが自ら退団を申し出るのを待ちながら、公にはバルデを支持している。現在バルセロナは、選手の代理人ジョルジュ・メンデス氏から、来年1月にバルデの退団を実現させるための最適な方法についての連絡を待っている。

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この代理人は夏の時点でクラブ側の言い分を聞いており、8月にはバルデがもはやフリック監督の構想において戦略的な選手ではないと完全に納得していた。しかし、選手本人がオファーに耳を傾けようとしなかったため、移籍は実現しなかった。

一方で現在、メンデス氏はキャリアを後退させないためにも新天地を探すのが最善だと選手に説明している。そのため同氏は先週バルセロナを訪れ、バルデとその家族と会談した。

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同氏は退団を勧めただけでなく、適切な移籍先を見つけるため、プレミアリーグやイタリアから届く可能性のある選択肢についても話し合った。

これまでと同様、最終的な決断はバルデに委ねられる。彼はバルセロナに退団の意思を伝える必要があり、それは冬の移籍市場で動くための許可を得るうえで欠かせないステップとなる。

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サイドバックの利益がカタルーニャのクラブの利益と一致しない可能性もある。バルセロナにとっての優先事項は1月に完全移籍での売却を成立させることであり、クラブはプレミアリーグが好機となり得ると考えている。とりわけマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーは、まさに左サイドバックを探しているためだ。

また、買い取りオプション付きのレンタルのオファーも届く見込みだ。これはサラリーキャップに余裕を生むという点ではクラブにとって魅力が薄い選択肢だが、バルデにとってはスポーツ面でより適したものとなる可能性がある。

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同選手に関心を寄せるクラブの筆頭はユヴェントスで、このイタリアのクラブは彼に加入を説得しようとしている。

バルセロナにとって、バルデの退団は6月30日までの彼の年俸総額である約600万ユーロの節約につながる。冬の移籍市場への参入を目指すクラブにとって、決して少なくない金額だ。

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しかし、完全移籍での売却を成立させることは極めて重要だ。バルデはクラブの下部組織出身であるため、売却額の全額が純利益として計上されるからだ。

バルセロナはバルデの価値を約4000万ユーロと見積もっているが、選手の契約が2028年まで残っていることから、最終的な金額については交渉に応じる用意がある。一方、夏に売却する場合は経済面でのリスクがより大きくなる。

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早期に取引をまとめたいとの思惑がある。ただし、ここ数週間でメンデス氏がクラブに伝えた内容によれば、選手の退団はほぼ確実になっていることをバルセロナの首脳陣は把握している。

退団の形式は、守備陣の補強が明らかに必要なチームを強化するため、バルセロナが1月にどのような補強を実現できるかを大きく左右することになる。