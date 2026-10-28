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スペインの名門バルセロナが、トッテナム・ホットスパーのMFルーカス・ベリヴァルの獲得に向けた動きを再開した。ベリヴァルは今季、ロンドン北部で安定した出場時間を確保できずにいる。20歳のスウェーデン代表は先月、新たに5年間の契約延長にサインしたばかりだが、欧州各地の強豪クラブがその状況を注視している。

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カタルーニャの名門が以前の獲得への動きを再開

TEAMtalkによると、バルセロナはロベルト・デ・ゼルビ監督の下で出場時間が減少した北欧出身のプレーメーカーを再び評価している。今夏にサンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスが加入して以降、このMFのプレミアリーグでの出場時間は先発2試合、途中出場2試合で計144分にとどまり、カラバオカップでは2試合に出場した。出場機会の不足により、2031年まで有効な新契約を結んでいるにもかかわらず、複数の欧州クラブが関心を示している。

カンプ・ノウに合う技術的資質

バルセロナは以前からこのMFを、2024年にスウェーデンのユールゴーデンに所属していた時期に注視していたが、獲得競争ではトッテナムに敗れた。

同メディアによると、バルセロナの補強担当者は今も、その身体能力や技術、中盤の複数の役割をこなせる汎用性を高く評価している。

クラブ幹部はこの若手を、ペドリ、ガビ、マルク・ベルナルといった既に地位を確立した若手MFとともに、将来の主力へ成長し得る長期的な補強候補と見ている。ただし、中盤のポジションをつかむには激しい競争が待ち受ける。

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イタリアの強豪も冬の獲得に向けた動きを検討

同メディアは、セリエAのナポリとユヴェントスもロンドンでの動向を注視していると伝えた。

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ナポリは中盤の陣容が変わる可能性に備え、このスウェーデン人選手を獲得候補リストに加えた。情報筋によれば、イタリア南部への移籍は、カタルーニャへの移籍よりも継続的な先発出場への明確な道筋をもたらすという。

一方、同メディアによると、ユヴェントスが最も強い当面の関心を示しており、中盤で負傷者が相次ぐ状況に対応するため、1月からの6カ月間のレンタル移籍を狙っている。ただし、主導権はトッテナムが握っており、現時点で期限付き移籍を認める意向はない。

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今後の出場機会が冬の計画を左右

スペインとイタリアからの関心が正式なオファーにつながるかどうかは、今後数カ月でベルグバルがどれだけ出場時間を得るかにかかっている。現在プレミアリーグで14位につけるデ・ゼルビ監督率いるチームは、今週末の第9節にクリスタル・パレスをホームに迎え、順位を上げようとしている。現時点で、ノースロンドンのクラブ首脳陣は、冬の移籍市場を前に成長途上の有望株を手放すことに消極的だ。