バルセロナは、かつて所属していたウイングのアブデサマド・エザルズリ（24歳）の去就をめぐる動きを、固唾をのんで見守っている。レアル・ベティスの同スターへのイングランド勢の関心が高まっており、この夏に実現し得る移籍によって、カタルーニャのクラブは最大1950万ユーロに達する多額の資金を得る可能性がある。

「ムンド・デポルティボ」紙によると、アストン・ヴィラとニューカッスル・ユナイテッドが、このモロッコ人ウインガーの獲得に本腰を入れて動いているという。同選手は先週の月曜日、新シーズンに向けたベティスのプレシーズン練習に合流したが、アンダルシアのクラブは彼の退団を阻むため、6000万ユーロの違約金条項に固執している。

バルセロナはエザルズリの将来的な売却に際して、その20％を保持している。つまり、ベティスが要求額に固執した場合、バルセロナはさらに1200万ユーロを手にすることになり、これによってバルセロナが同選手から得る総収入は1950万ユーロに達する。ベティスが彼の獲得に支払ったのはわずか750万ユーロだった。

バルセロナは当初、このモロッコ人選手の権利の50％を保有していたが、その後ベティスがヴィトール・ロケのパルメイラス移籍を円滑にする取引の一環として、さらに30％を取得した。これにより、カタルーニャのクラブに残されたモロッコ人選手の権利はわずか20％となった。

エザルズリへのイングランド勢の関心は、両クラブの潤沢な資金力を背景にしている。アストン・ヴィラはモーガン・ロジャーズをチェルシーへ1億3700万ポンドで売却し、多額の利益を手にした。一方、ニューカッスルはサンドロ・トナーリのトッテナム移籍（1億800万ポンド）や、アンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍（7000万ポンドに加えて出来高1000万ポンド）から巨額の資金を得ている。

エザルズリは昨シーズン、レアル・ベティスで15ゴール・10アシストを記録する傑出したシーズンを送り、ビッグクラブの注目を集めた。一方でバルセロナは、継続する財政危機のなか、今夏の移籍市場での活動を強化するため、獲得し得る資金の流れを注意深く見守っている。