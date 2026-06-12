スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、バルセロナは左SBバルディを放すつもりはないという。イングランド・プレミアリーグなど多くのクラブが興味を示しているが、噂は否定された。

昨季はハンス・フリック監督が左SBでジョアン・カンセロを起用したため出場時間が限られたが、バルディは首脳陣の信頼を維持し、来季のスポーツプロジェクトにも含まれている。

ただし、選手本人が移籍を希望し、クラブが了承した場合に限り、後継者探しに入るという。

契約は2028年夏まであり、クラブは焦らずに判断できる。バルセロナは売却の意思を示していないにもかかわらず、噂が広まっていることに驚いているという。

契約延長については現時点で急ぐ必要はないが、来シーズン終了までに新契約を結ぶ方針だ。

それでもマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは獲得に強い関心を示しており、英メディアはバルセロナが姿勢を変えるほどの巨額オファーが提示される可能性を報じている。ただし、その前提は選手自身が移籍に前向きであることだ。

インテル・ミラノも動向を注視し、獲得競争への参入機会をうかがう。チャンピオンズリーグ出場権を得たアストン・ヴィラも左SB補強に興味を示す。

バルセロナは、バルディが退団した場合の代替としてマルク・コクーリヤを最有力視している。

同紙によると、コクーリヤはバルセロナ復帰を最優先し、チェルシーを去る意向をクラブに伝えているという。

移籍金は4000万～5000万ユーロと報じられている。なお、ジョアン・カンセロのアル・ヒラル（サウジアラビア）移籍交渉は依然として難航しており、最終合意には至っていない。