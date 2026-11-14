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バルセロナは、象徴的な本拠地の改築を続けるため、3億ユーロの巨額の資金を確保した。クラブはカンプ・ノウの改修工事を完了させ、欧州最大のスタジアムにするため、新たな債券発行を完了した。

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巨額の資金調達に成功

バルセロナは、野心的なスタジアム計画の資金を調達するため、3億ユーロという巨額の債券発行を成功裏に完了させた。今回の資金調達は、現在進行中のカンプ・ノウの改修工事を完了させるために充てられる。

この取引は発表に先立ち、国家証券市場委員会（CNMV）から正式に承認された。この重要な規制当局の承認により、バルセロナは施設整備計画を遅滞なく進められる。

世界的な金融機関との戦略的提携

この大規模な資金調達を実現するため、バルセロナは業界大手と提携した。複雑な取引において、ゴールドマン・サックスが唯一の引受先募集代理人を務めた。

この戦略的な動きは、スタジアムの全面改修を完了するために必要な投資の規模を示している。3億ユーロの資金投入により、カンプ・ノウを全面的に近代化されたスタジアムへと変える工事を、中断することなく進められる。

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欧州最大収容人数のスタジアムを建設

カンプ・ノウの計画は、より広範なエスパイ・バルサ開発の中核をなしている。クラブは、周辺施設について描く最終的な構想を実現するには、今回の資金調達が不可欠だと明確にしている。

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大規模な改修がすべて完了すれば、カンプ・ノウは収容人数で欧州最大のサッカースタジアムとなる。この記録的な規模は、クラブの長期的な運営戦略における重要な要素だ。

充実したホスピタリティ施設に注力

今後、今回調達した資金によって、新スタジアム内部の具体的な設備を完成させられる。生まれ変わるカンプ・ノウでは、幅広いプレミアム席やホスピタリティ施設の提供が大きな焦点となる。

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こうした上質な設備の追加により、スタジアムを訪れるサポーターの試合当日の体験は全面的に近代化される見込みだ。3億ユーロの債券発行に成功したクラブにとって、これらの重要な工程を完了させることが当面の最優先事項となる。