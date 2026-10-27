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バルセロナにとって散々な1週間が、さらに悪化した。日曜日のエル・クラシコで起きた騒動を受け、クラブが懲戒処分を受ける可能性が出てきた。カンプ・ノウでアウェーのレアル・マドリーが歓喜する中、観客がMFエドゥアルド・カマヴィンガを狙ったとみられ、スペインリーグは措置を講じる見通しだ。

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クラシコ終盤、観客の騒動が試合に水を差す

カマヴィンガの見事な組み立てから、キリアン・エンバペがレアル・マドリーの決勝ゴールを決めた直後だった。勝利を喜ぶレアル・マドリーの選手たちがカンプ・ノウのホームサポーターの近くに駆け寄ると、雰囲気は一気に険悪になった。

観客の一人が柵から身を乗り出し、フランス人MFに向けて旗のポールを激しく振り回した。心配したカマヴィンガのチームメイトたちはすぐに割って入り、興奮した観客とのさらなる接触を防ぐため、彼をタッチラインから引き離した。

混乱はそれだけでは終わらなかった。スタンドからはペットボトルを含む物が投げ込まれたが、レアル・マドリーの選手には当たらなかった。この険悪な状況を受け、スタジアム全体にアナウンスが流れ、試合は数分間中断された。

審判団がタッチライン際の騒動を記録

主審のフアン・マルティネス・ムヌエラは、観客の敵対的な行動を直ちに記録した。旗のポールを振り回した件と物の投げ込みを、正式な試合後報告書に記載。今後、規律上の調査が行われる根拠となった。

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主審からの正式な報告と外部からの報告を受け、ラ・リーガ首脳陣はこの問題を上位機関に付託することを決めた。『The Athletic』によると、ラ・リーガは暴行疑惑をスペインサッカー連盟（RFEF）の規律委員会に正式に報告するという。

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当局は今後、関与した人物を特定するため、スタジアムの映像や試合中継を確認する。規律委員会はその後、裁定を待つバルセロナに科す処分の重さを判断することになる。

IMAGO

バルセロナの開幕からの連勝、重圧の中で途切れる

ピッチ外の騒動は、バルセロナにとって悲惨な数日間の締めくくりとなった。チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに痛い敗戦を喫した直後に、国内でも最大のライバルに苦杯をなめた。

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日曜日の敗戦で、リーグ開幕から続いていた見事な9連勝は突然途切れた。レアル・マドリーはこのつまずきを生かし、ラ・リーガ首位との勝ち点差をわずか3に縮めた。

激しいライバル意識はクラシコにつきものだが、スペインのサッカー当局は身体的な攻撃を根絶したい考えだ。バルセロナの幹部は今、最悪のタイミングで重なった不振、負傷者の問題、規律上の懸案への対応を迫られている。

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規律委員会の裁定待ち

Getty Images

バルセロナはスペインサッカー連盟の調査結果を待つ一方、ピッチ上では速やかに立て直さなければならない。スタジアムの一部閉鎖や高額の罰金といった重い処分が科されれば、急な不調に苦しむクラブにさらなる打撃となる。

バルセロナは今週の二つの痛手を何としても乗り越えたいところだ。週末の騒動を過去のものとし、ラ・リーガ首位でのわずか勝ち点3のリードを守ることが、今や唯一の優先事項となっている。