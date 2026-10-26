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ハンジ・フリック監督は、クラシコで終盤に痛恨の敗戦を喫し、リーガ開幕からの全勝が途絶えたバルセロナの選手たちに、気持ちを切り替えるよう求めた。ドイツ人指揮官はチームにフレッシュさが欠けていたことに不満を示し、今後の最大の懸念として負傷者の増加を挙げた。

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バルセロナ、終盤の痛恨の失点でクラシコに敗れる

フリック監督の下、バルセロナがラ・リーガで続けてきた開幕からの全勝記録は、残念な形で途絶えた。国内リーグで今季初めて勝ち点を落としたのは、痛恨のクラシコ敗戦によるものだった。

終盤に決定的な一撃を受け、バルセロナのリーグ戦全勝記録は途絶えた。2-1での敗戦により、スペイン1部リーグで続けてきた9連勝にも終止符が打たれた。さらに、全大会を通じて2連敗となり、シーズン序盤の逆境を乗り越える力が試されている。

フリック監督、細部とフレッシュさの欠如を指摘

フリック監督は、悔しい結果の背景をすぐに分析した。バルセロナの指揮官は、負荷の大きいこの一戦でチームが普段のフィジカル面の水準に達していなかったと率直に認めた。また、注目度の高い試合ではわずかな差が結果を左右すると語った。

ドイツ人指揮官はクラブの公式サイトで「フレッシュさを欠いていたので残念だ。9連勝の後、ラ・リーガで初めて敗れたが、こういうことは起こる。大きな試合では細部が非常に重要だが、今日はそれが我々に有利に働かなかった。敗戦もフットボールの一部だ。何が起きたかを分析し、改善しなければならない。我々はそうする」と説明した。

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バルセロナにとって負傷者の増加が最大の懸念に

試合結果への失望に加え、負傷者が増え続けていることもクラブにとって大きな悩みだ。バルセロナはこの試合で、シャビ・エスパルトに新たな問題が生じ、またしてもDFを失った。フリック監督は、現在の選手たちのコンディションを深く懸念していることを隠さず、「今、コーチングスタッフにとって最大の懸念は負傷者だ」と率直に認めた。

守備陣に痛手を負った一方で、中盤には大きな朗報もあった。フレンキー・デ・ヨングがついに実戦復帰を果たし、フリック監督は「彼は非常によく練習してきたし、我々の力になってくれるだろう」と話した。

チームには立て直しと連敗からの巻き返しが必要

バルセロナは、この苦しい時期からすぐに立ち直る方法を見つけなければならない。2連敗を喫したチームには、急失速を早急に食い止めることが求められる。次は今週末にラ・リーガでアラベスと対戦し、その後、チャンピオンズリーグでアストン・ヴィラをホームに迎える。