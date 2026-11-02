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バルセロナは、間近に迫る1月の移籍市場に向け、インテルのDFアレッサンドロ・バストーニの獲得に再び動く準備を進めている。守備面の問題が深刻化する中、バルセロナはその解決を急いでおり、イタリア人センターバックを主要ターゲットに定めている。

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バルセロナ、インテルのバストーニを獲得候補に

バルセロナはバストーニの獲得を強く望み続けている。Sky Sportsによると、インテルの中心的なDFはバルセロナの最優先獲得候補の一人として浮上している。

バルセロナは当初、昨夏の移籍市場でバストーニをカタルーニャに迎え入れることを望んでいたが、獲得には至らなかった。そして、重要な冬の移籍市場が迫るなか、バルセロナは再び本人に強い関心を伝えている。

冬の移籍市場で再び獲得へ動く準備

関係者とバストーニの代理人側との協議は、現在も続いていると報じられている。バルセロナは、この存在感のあるセンターバックを近い将来スペインに迎えるため、さまざまな方法を積極的に模索している。

同じ報道によると、クラブは今後数週間で獲得に向けた動きを大幅に強める構えだ。バルセロナは最近、改めて攻勢をかける意向を示したという。

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フリック監督、深まる守備の問題に直面

バストーニは移籍の動きが活発だった夏に、バルセロナと個人条件で全面的に合意していたと報じられている。しかし、ハンジ・フリック監督が最終的に当時の移籍を取りやめる判断を下した。

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それ以降、フリック監督のチームは国内での戦いを通じて、深刻さを増す守備の問題に苦しんでいる。先週末のデポルティーボ・アラベス戦では、厳しい状況を受け、フリック監督がMFフレンキー・デ・ヨングを急きょ本職ではないセンターバックで起用することになった。

インテル、高額な移籍金を要求

バルセロナがこの大型移籍を成立させるには、潤沢な資金を用意する必要がある。インテルは主力DFのイタリアからの移籍を検討する条件として、7000万ユーロという高額な移籍金を要求している。

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バストーニが2028年半ばまでサン・シーロのクラブと長期契約を結んでいることも踏まえると、この金銭的な障壁は非常に大きい。バルセロナは予算を慎重に見極め、1月の移籍市場が正式に開いた際に、その高額な評価額に応じるかどうかを決めなければならない。