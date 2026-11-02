バルセロナ、インテルのバストーニを獲得候補に
バルセロナはバストーニの獲得を強く望み続けている。Sky Sportsによると、インテルの中心的なDFはバルセロナの最優先獲得候補の一人として浮上している。
バルセロナは当初、昨夏の移籍市場でバストーニをカタルーニャに迎え入れることを望んでいたが、獲得には至らなかった。そして、重要な冬の移籍市場が迫るなか、バルセロナは再び本人に強い関心を伝えている。
冬の移籍市場で再び獲得へ動く準備
関係者とバストーニの代理人側との協議は、現在も続いていると報じられている。バルセロナは、この存在感のあるセンターバックを近い将来スペインに迎えるため、さまざまな方法を積極的に模索している。
同じ報道によると、クラブは今後数週間で獲得に向けた動きを大幅に強める構えだ。バルセロナは最近、改めて攻勢をかける意向を示したという。
フリック監督、深まる守備の問題に直面
バストーニは移籍の動きが活発だった夏に、バルセロナと個人条件で全面的に合意していたと報じられている。しかし、ハンジ・フリック監督が最終的に当時の移籍を取りやめる判断を下した。
Related Topics
それ以降、フリック監督のチームは国内での戦いを通じて、深刻さを増す守備の問題に苦しんでいる。先週末のデポルティーボ・アラベス戦では、厳しい状況を受け、フリック監督がMFフレンキー・デ・ヨングを急きょ本職ではないセンターバックで起用することになった。
インテル、高額な移籍金を要求
バルセロナがこの大型移籍を成立させるには、潤沢な資金を用意する必要がある。インテルは主力DFのイタリアからの移籍を検討する条件として、7000万ユーロという高額な移籍金を要求している。
バストーニが2028年半ばまでサン・シーロのクラブと長期契約を結んでいることも踏まえると、この金銭的な障壁は非常に大きい。バルセロナは予算を慎重に見極め、1月の移籍市場が正式に開いた際に、その高額な評価額に応じるかどうかを決めなければならない。