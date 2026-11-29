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バルセロナがアルゼンチンの新星に熱視線を送っている。現在カタールで開催中のU-17ワールドカップで目覚ましい活躍を見せている、U-17アルゼンチン代表の主将で左サイドバックのシモン・エスコバル（17歳）の獲得レースに参戦した。

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U-17ワールドカップは世界各地で台頭する若手タレントを発掘する絶好の機会であり、バルセロナはクラブの下部組織の戦力強化につながる好機を探るべく、大会を注視している。

バルセロナは昨年、エジプト人FWハムザ・アブデルカリム（18歳）とベルギー人WGジェシー・ビシウ（18歳）を視察対象とし、その後両選手の獲得に成功している。

こうした中、イングランドの複数の報道によると、バルセロナはU-17アルゼンチン代表でキャプテンマークを巻く左サイドバック、シモン・エスコバルの獲得に関心を寄せているという。

ベレス・サルスフィエルドに所属するこの有望株は、ここまで大会で2試合に出場して1ゴール1アシストを記録。そのパフォーマンスがカタルーニャのクラブのスカウト陣の目に留まった。

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英メディア『TEAMtalk』は、バルセロナがチェルシー、ブライトンとともにエスコバル獲得レースに参戦したと報じている。

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若年ながら、エスコバルはすでにベレス・サルスフィエルドのトップチームで15試合に出場しており、リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンA代表の練習にも参加している。

また、左サイドのより高い位置でもプレーできる点も特徴で、ピッチ上で複数の役割をこなせる。

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エスコバルの将来は有望だが、近い将来に他クラブへ移籍するのは容易ではない。

同選手は去る10月にベレスとの契約を2028年末まで延長しており、さらに欧州サッカーへ移籍するには、来たる7月17日に法定年齢に達するまで待たなければならない。

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同報道によれば、ベレス・サルスフィエルドはいかなる場合もエスコバルを売却する意向はないという。アルゼンチンの同クラブは、彼をプロジェクトの重要な一員であり、今後のチーム強化を託す選手の一人とみなしている。

バルセロナのエスコバル獲得への関心がどこまで進むのか、そしてカタルーニャのクラブがU-17ワールドカップで新たな才能を発掘できるのか、注目される。同大会では、バルセロナ所属のイブリマ・トゥンカラがすでに印象的なパフォーマンスを見せている。