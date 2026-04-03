バルセロナ、アトレティコ戦でスター選手を復帰…3選手が脅威を感じる

バルセロナは、明日土曜日にラ・リーガ第30節の一戦として「リオ・メトロポリターノ」スタジアムでアトレティコ・マドリードと対戦する際、主力選手の一人を戦列に復帰させる見込みだ。

カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』によると、スペイン人DFのエリック・ガルシアは怪我から回復し、アトレティコ戦では先発復帰する見込みだが、右サイドバックかセンターバックのどちらのポジションで起用されるかはまだ決まっていない。

こちらもご覧ください

最終判決…ドイツ司法、ガザに関するアル＝ガジの投稿をめぐる訴訟に決着

ボスニアでの惨事にもかかわらず…バルセロナは決意を固め、バストーニが回答

ヨーロッパと人種差別：イングランドは対策で優位…ヤマルはヴィニシウスの弱点を露呈

同紙によると、エリック・ガルシアが先発メンバーに名を連ねる場合、ロナルド・アラウホ、ジェラール・マルティン、ジョアン・カンセロの3人のうち誰かがベンチに回る形になるという。

一方、「スポルト」紙は、若手のパウ・コパルシがカタルーニャのチームの守備陣において、依然として不動の存在であると報じた。

バルサは現在、73ポイントでリーガの首位に立っており、2位のライバルであるレアル・マドリードとは4ポイント差となっている。レアル・マドリードは明日、アウェイでレアル・マヨルカと対戦する。