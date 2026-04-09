バルセロナ、アトレティコ戦での出来事を受けUEFAから処分の可能性

バルセロナは、UEFAチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードと対戦する前に起きた出来事を受け、欧州サッカー連盟（UEFA）から処分を科される可能性が出てきた。

バルセロナは昨夜水曜日、「スポティファイ・カンプ・ノウ」で行われた同大会準々決勝第1戦で、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。

しかしキックオフ前、バルセロナの一部サポーターがスタジアム到着時のアトレティコ・マドリードのバスに向けて物を投げつけた。この事案は、今季すでにカップ戦の以前の対戦でも繰り返されていた。

事件はスタジアムへ向かう通りで発生し、バスは投てき物の雨にさらされた。遠征団にけが人は出なかったものの、物的損害が生じ、特に運転席側のガラス2枚が破損した。

これについてロヒブランコスの指揮官ディエゴ・シメオネは、「社会は変わっていないし、私たちにはそれを直すことはできない。単発の出来事ではなく、バルセロナを訪れるたびにいつも繰り返されることだ」と語った。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は、UEFA規則の文言、特に「UEFA大会における秩序と安全」に関する第16条を引用して伝えた。

同条には、「開催クラブおよび各国協会は、試合の前・中・後におけるスタジアム内およびその周辺の秩序と安全について責任を負う。すべての協会およびクラブはUEFAの安全規則を遵守しなければならず、発生し得るいかなる事案についても責任を負う。試合運営に過失がなかったことを証明できない限り、懲戒処分を受ける可能性がある」と定められている。

「ムンド・デポルティボ」によれば、UEFAの懲戒委員会の決定が待たれるものの、現時点の兆候ではカタルーニャのクラブに罰金が科される見通しだという。

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