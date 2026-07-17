バルセロナ、アトレティコの挑発声明に意外な反応

アトレティコ・マドリードのCEO、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏は、バルセロナ会長フアン・ラポルタ氏を「メディア向けのパフォーマンス」だと厳しく批判し、両クラブの対立が深刻化している。 アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスの獲得を何度も試みたことにも言及し、「どんな金額を払っても、この選手は来季バルセロナでプレーすることはない」と断言した。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、この声明はバルセロナ代表団が2026年W杯決勝（スペイン対アルゼンチン）観戦のためニューヨーク滞在中に発表され、世界メディアの前でバルセロナを辱める意図的なタイミングとの見方もある。

ジル・マレン氏は「ラポルタ会長は『オファーを受け入れる余地はない』と言ったが、我々の答えは『拒否する余地は十分にある』だ。我々は彼を売りたくない。1億ユーロでも、1億5000万ユーロでも、2億ユーロでも受け入れない」と語った。

さらに彼は「ライバルクラブの内情は把握している。彼らがメディアやファン向けに行う“芝居”も承知している」と前例のない強硬な口調で続けた。

ジル・マレン氏はラポルタ氏に直接行為をやめるよう要請したが、無視されたと明かし、「私は会長と個人的な良好な関係にある。ジュリアンは売却対象ではないと強調し、態度を改めるよう求めた。それでも彼らはメディアやSNSでの話題を煽るために姿勢を貫いている」と語った。

さらに彼は厳しい口調でこう付け加えた。「彼らは、ジュリアン・アルバレスが来シーズン、バルセロナでプレーしないことを十分に承知している。恥ずべきことは、彼らがサポーターの前で、さらに悪いことに選手本人の前でも、この発言を続けていることだ」。

代理人のフェルナンド・イダルゴ氏も攻撃された。CEOはシーズン終了後、イダルゴ氏が選手に「悪い助言」を与えたと批判したが、イダルゴ氏は「選手の状態と振る舞いは今後も完璧だ」と反論した。

一方、バルセロナ側は『ムンド・デポルティーボ』紙に、挑発には乗らず沈黙を守る方針を示した。

27歳のアルバレスはアルゼンチン代表としてW杯決勝に臨む。相手はバルセロナ所属選手8人を擁するスペイン代表で、この一戦が彼の将来を左右する可能性がある。