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ラミン・ヤマルが記録を塗り替える先制点を挙げると、ラフィーニャが2得点。バルセロナはアストン・ヴィラのチャンピオンズリーグ開幕からの全勝を止めた。

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バルセロナは雨にぬれたスポティファイ・カンプ・ノウでアストン・ヴィラに3-0で勝利し、ウナイ・エメリ監督率いるチームに今季のチャンピオンズリーグ初黒星をつけた。

開始7分、ヴィラがミスからホームチームに先制点を献上した。ジョアン・ゴメスが自陣ペナルティーエリア内を横切るように慌てて出したパスがラミン・ヤマルに渡り、ヤマルはチャンピオンズリーグ通算14得点目を記録。同大会で最も多くの得点を挙げた10代の選手となった。攻守の入れ替わりが激しい前半、ヴィラも再三チャンスをつくった。マッティ・キャッシュとゴメスの至近距離からのシュートはいずれもブロックされ、ヨハン・マンザンビは絶好機を逃した後、ジョアン・ガルシアにも阻まれた。

後半に勝負を決めたのは主将だった。52分にフェルミン・ロペスのスルーパスから、64分にはジョアン・カンセロのクロスから決めた。バルセロナの最終的なボール支配率は65％、期待得点（xG）はヴィラの0.72に対して1.96。チャンピオンズリーグでは18試合ぶりの無失点も達成した。この勝利でバルセロナはリーグフェーズ2位に浮上し、ヴィラを逆転。両チームは勝ち点9で並んでいる。

以下、GOALがバルセロナの選手たちを採点する。

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GK＆DF

ジョアン・ガルシア（8／10）：31分にマンザンビの強烈なシュートをかき出し、ニコラス・ジャクソンを止めるために何度もゴール前から飛び出した。バルセロナにチャンピオンズリーグ18試合ぶりの無失点をもたらした。

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ブリアン・ファリナス（7／10）：チャンピオンズリーグ初出場ながら、右サイドバックで落ち着いたプレーを見せた。ただし、エミリアーノ・ブエンディアがファリナスとの接触で倒れた場面では、ヴィラがPKを求めた。82分にアレハンドロ・バルデと交代した。

パウ・クバルシ（7／10）：ペナルティーエリア際でジャクソンの前進を食い止め、バルセロナのカウンターにつなげた。前半終了前にはジャクソンにすねを遅れて蹴られたが、プレーを続けた。

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ジェラール・マルティン（7／10）：センターバックとして堅実にプレーし、バルセロナはヴィラの枠内シュートを1本に抑えた。

ジョアン・カンセロ（8／10）：左サイドバックで存在感を発揮。ゴールライン際まで駆け上がってラフィーニャの2点目をお膳立てし、自らも強烈なシュートを放ったが、わずかに枠を越えた。90分間プレーした。

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MF

ロドリ（7／10）：ピッチ上にスペースが生まれた前半、中盤の底でパスをつないで試合を動かした。ハーフタイムにマルク・ベルナルと交代した。

ペドリ（7／10）：鈴木彩艶のパスミスを逃さず、前半のアンソニー・ゴードンのチャンスを演出。バルセロナがボールを支配する助けにもなった。70分にフレンキー・デ・ヨングと交代した。

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フェルミン・ロペス（8／10）：ラフィーニャの1点目につながる正確な低いスルーパスを通した。ブバカル・カマラからボールを奪った後にはシュートを放ち、鈴木彩艶に鋭い反応でのセーブを強いた。69分にガビと交代した。

FW

ラミン・ヤマル（8／10）：ゴメスのミスを逃さず、チャンピオンズリーグ史上最多得点の10代選手となった。イアン・マートセンを試合を通じて苦しめ、追加点を狙ったシュートも2度、鈴木彩艶に阻まれた。

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アンソニー・ゴードン（7／10）：左サイドでマッティ・キャッシュを何度も抜き去り、鈴木彩艶に好セーブを強いた。ただ、最後のパスがうまくいかない場面もあった。

ラフィーニャ（9／10）：前半に異議で警告を受けたが、主将はフェルミンとカンセロからのパスを落ち着いて決め、2得点で勝負を決めた。クラブでのチャンピオンズリーグ通算得点を23に伸ばし、ロベルト・レヴァンドフスキに並んだ。70分にガブリエウ・ジェズスと交代した。

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途中出場＆監督

マルク・ベルナル（6／10）：ハーフタイムにロドリに代わって出場。バルセロナがリードを広げる中、中盤に安定感をもたらした。

ガビ（6／10）：フェルミンに代わって出場。クロスがパウ・トーレスの腕に当たり、控えめながらPKを求める声が上がった。

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ガブリエウ・ジェズス（6／10）：ラフィーニャに代わって出場し、終盤にヤマルのシュートをお膳立てしたが、鈴木彩艶に防がれた。

フレンキー・デ・ヨング（6／10）：ペドリに代わって出場。丁寧なボール保持でバルセロナが試合を締めくくるのに貢献した。

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アレハンドロ・バルデ（採点なし）：残り数分でファリナスに代わって出場した。

ハンジ・フリック（8／10）：チームは厳しい前半をしのぎ、後半に点差を広げた。ヴィラの全勝スタートを止め、欧州の舞台でついに無失点を達成した。