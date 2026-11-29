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バルセロナはリアソールで後半に猛攻を見せ、ラ・リーガ首位の座を固めた。2位アトレティコ・マドリーとの勝ち点差は5、レアル・マドリーとの差は6に広がった。

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ハンジ・フリック率いるバルセロナは開始わずか2分、ペドリのパスをラミン・ヤマルが決めて先制した。しかし、その7分後にはパウ・クバルシのミスをピエール＝エメリク・オーバメヤンに突かれ、デポルティーボに追いつかれた。前半は最終スコアが示すほど一方的ではなく、ジョアン・ガルシアが2度にわたってホームチームの得点を阻止。それでも20分、ダニ・オルモがアンソニー・ゴードンのクロスを頭で決め、2-1とした。

後半はラフィーニャの独壇場だった。前線の中央に入った主将は、再開5分後にヤマルのクロスを頭で決めると、83分にもゴール。アディショナルタイムには再びヤマルのお膳立てから至近距離で決め、ハットトリックを達成した。バルセロナはボール保持率74％、シュート23本で試合を終えた。

以下、『GOAL』がリアソールでのバルセロナの選手たちを採点する。

GK＆DF

ジョアン・ガルシア（8/10）：オーバメヤンの同点弾は防ぎようがなかったが、それ以外は素晴らしかった。序盤には抜け出したイェレマイ・エルナンデスのシュートを防ぎ、ビル・ンソンゴの至近距離からのヘディングも阻止。終盤には途中出場のザカリア・エッダチョウリを相手に2度のセーブを見せた。

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エリック・ガルシア（7/10）：右サイドバックで先発し、50本中46本のパスを成功させるなど、ボールを持った際のプレーは堅実だった。セットプレーではたびたび脅威となったが、前半終了間際の決定機を含め、3本のシュートはいずれも枠を捉えられなかった。65分にジュール・クンデと交代した。

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パウ・クバルシ（6/10）：ボール保持時は落ち着いており、79本中74本のパスを成功させたが、自身のミスからオーバメヤンに同点ゴールを許した。コーナーキックから放ったヘディングシュートはレオ・ロマンに防がれた。

ジェラール・マルティン（7/10）：最終ラインの4人で最も安定していた。クバルシとセンターバックでコンビを組み、5度のクリアのうち4度を頭で記録。後方から2度のチャンスも作った。

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ジョアン・カンセロ（6/10）：開始5分以内にンソンゴへのファウルで警告を受けた後は慎重にプレー。ボールを失う場面は少なく、34本中32本のパスを成功させ、57分にガビと交代した。

MF

ペドリ（8/10）：試合を動かした中心人物。ヤマルの先制点をアシストし、114本中109本のパスと4度すべてのドリブルを成功させた。序盤にはオルモのチャンスにつながるスルーパスも供給した。

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フレンキー・デ・ヨング（7/10）：ペドリの隣で落ち着いた堅実なプレーを披露。83本のパスで失敗はわずか3本だったが、65分に負傷で交代を余儀なくされた。

ダニ・オルモ（8/10）：ゴードンのクロスを頭で決め、バルセロナを再びリードさせた。ペドリのパスを受けてペナルティーエリア内で放った別のシュートはブロックされた。何度かボールを失い、60分を迎える直前にロドリと交代した。

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FW

ラミン・ヤマル（9/10）：チームの5得点のうち3得点に関与。低いシュートで先制点を挙げると、ラフィーニャのヘディング弾につながるクロスを送り、さらにラフィーニャの3点目を横パスでお膳立てした。ブロックされなかった4本のシュートはすべて枠を捉え、ロマンに何度もセーブを強いた。ボール奪回も5度記録したが、終盤には警告を受けた。

ラフィーニャ（10/10）：主将にとって完璧な午後となった。中央でプレーし、チームの3点目を頭で決め、4点目はペナルティーエリア内から、5点目は押し込んで奪った。さらに6度のチャンスを作り、そのうち3度は決定機。自身のコーナーキックからクバルシとエリック・ガルシアのヘディングシュートも何度か生まれた。

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アンソニー・ゴードン（8/10）：オルモのゴールにつながるクロスを供給し、左サイドで常に攻撃の起点となった。ただ、自らも得点すべきだった。2本のシュートをロマンに防がれ、4点目につながった攻撃では別のシュートをブロックされた。84分にカリム・アデイェミと交代した。

途中出場＆監督

ガビ（7/10）：カンセロに代わって出場し、中盤に活力をもたらした。44本中42本のパスを成功させ、5度ボールを奪い返した。

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ロドリ（7/10）：オルモに代わって出場し、64本のパスをすべて成功させた。そのうち12本はアタッキングサードへ送った。

アンドレアス・クリステンセン（7/10）：負傷したデ・ヨングに代わって出場。ボールを持っても落ち着いており、20本中19本のパスを成功させた。

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ジュール・クンデ（7/10）：エリック・ガルシアに代わって右サイドバックに入り、積極的に攻撃参加。4点目につながる攻撃の起点となったパスを含め、2度のチャンスを作った。

カリム・アデイェミ（6/10）：ゴードンに代わって短時間の出場。終盤に出した6本のパスをすべて成功させた。

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ハンジ・フリック（8/10）：チームは前半に苦戦を強いられたが、後半開始間もなく3-1とリードし、その後も追加点を狙い続けた。存在感を示す勝利でバルセロナは首位を堅持したものの、デ・ヨングの負傷がこの午後の喜びにやや影を落とした。