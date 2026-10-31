共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナはクラシコでの敗戦から鮮やかに立ち直った。ラミン・ヤマルとラフィーニャがそれぞれ2得点を挙げ、スポティファイ・カンプ・ノウでデポルティーボ・アラベスに6-1で大勝。ハンジ・フリック監督率いるチームはラ・リーガ首位に返り咲いた。

広告

ホームのバルセロナは前半を4-0で折り返した。フェルミン・ロペスが1得点を挙げ、ラフィーニャの2得点をいずれもアシスト。後半にはVARでゴールが認められたヤマルのループシュートと、途中出場のアンソニー・ゴードンの見事なフィニッシュでさらにリードを広げた。バルセロナはボール支配率77％を記録し、期待得点（xG）は3.19。終盤にマリアーノ・ディアスのゴールを許して無失点こそ逃したが、勝ち点を30に伸ばし、アトレティコ・マドリーに2ポイント差をつけた。

バルセロナの選手採点は以下の通り。

GK・DF

ジョアン・ガルシア：7／10点 前半は2本のシュートをセーブ。アンヘル・ペレスのニアサイドへのシュートを防ぎ、カルロス・プロテソニのロングシュートをキャッチした。セットプレーからのボールも力強いパンチングでクリア。終盤のマリアーノのシュートには逆を突かれた。

ブライアン・ファリナス：7／10点 負傷したシャビ・エスパルトに代わって右サイドバックで先発。ボールを持っても堅実にプレーし、ヤマルの1点目につながる流れるような攻撃にも加わった。

広告 広告

パウ・クバルシ：8／10点 バルセロナのビルドアップの中心となり、前半だけで80回ボールに触れた。デ・ヨングがボールを失った後には、ルーカス・ボジェの危険なクロスをヘディングでクリアした。

Related Topics

ジョアン・カンセロ：7／10点 中央に入り込んでヤマルのチーム4点目をお膳立てし、左サイドでは常にパスの受け手となった。57分にペレスへの不用意なファウルで警告を受け、60分を過ぎて間もなくアレハンドロ・バルデと交代した。

フレンキー・デ・ヨング：7／10点 本職ではないセンターバックで起用され、役割をおおむね無難にこなしたが、70分には不用意にボールを失った。終了8分前にジェラール・マルティンと交代した。

広告

MF

ロドリ：8／10点 中盤の底から試合のテンポをコントロールし、ゴードンのゴールには絶妙なスルーパスを供給。ただし、緩いバックパスからマリアーノに抜け出され、アラベスの1点を許した。

ペドリ：7／10点 フェルミンへのスルーパスで先制点につながる攻撃を始め、チーム4点目の組み立てにも関与した。40分にデニス・スアレスを引っ張って警告を受け、ハーフタイムにマルク・ベルナルと交代した。

広告

フェルミン・ロペス：9／10点 前半だけで1得点2アシスト。先制点と3点目ではラフィーニャをお膳立てし、その間には右のゴールライン際から、得点は難しいと思われる角度で決めた。

FW

ラミン・ヤマル：9／10点 フェルミンのゴールをアシストした後、ペナルティーエリア際から左足で強烈なシュートを決めて4-0に。さらにオフサイドの判定がVARで覆ると、アントニオ・シベラの頭上を越すループシュートで自身2点目を挙げた。至近距離からのダイレクトシュートも放ったが、セーブされた。74分にゴードンと交代した。

広告

カリム・アデイェミ：7／10点 左サイドでゴードンに代わって先発し、スピードでナウエル・テナリアを苦しめてヤマルのチャンスを創出。ただし、後半序盤にフェルミンがお膳立てした至近距離からのシュートは大きく枠を外れた。

ラフィーニャ：8／10点 キャプテンはフェルミンの横パスを押し込んで先制点を奪い、3点目も冷静に決めてリーグ戦の得点数を15に伸ばした。ハットトリックが懸かった至近距離からのチャンスは逃し、62分にガブリエウ・ジェズスと交代した。

広告

途中出場・監督

マルク・ベルナル：7／10点 ハーフタイムにペドリと交代。落ち着いたプレーで中盤の流れを維持した。

アレハンドロ・バルデ：7／10点 62分にカンセロに代わって出場し、左サイドでアデイェミやフェルミンとうまく連係した。

広告

ガブリエウ・ジェズス：7／10点 出場からわずか2分でヤマルにスルーパスを通し、チーム5点目を演出。ただし、終盤のフェルミンの浮き球のパスには届かなかった。

アンソニー・ゴードン：8／10点 74分にヤマルと交代で出場。ロドリのスルーパスを受け、シベラの頭上を越す冷静なシュートで短い出場時間を締めくくった。

広告

ジェラール・マルティン：6／10点 82分にデ・ヨングに代わって出場したが、アラベスの得点につながる場面ではマリアーノに置き去りにされた。

ハンジ・フリック：8／10点 デ・ヨングのセンターバック起用と、ファリナス、アデイェミの先発を含め、クラシコから3カ所を変更。その采配が奏功し、チームはクラシコでのつまずきから力強く立ち直った。