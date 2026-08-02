TSG1899ホッフェンハイムのフィスニク・アスラニは、ブンデスリーガのライバルであるRBライプツィヒへの移籍が間近に迫っているとみられる。

そう報じたのはビルト紙。報道によると、コソボ代表の同選手はザクセン勢への移籍をまとめるため、TSGのオーストリア合宿には帯同しなかったという。ホッフェンハイムはこのFWの不在をSNSで認めている。

同報道によれば、RBはあとはアスラニ本人と年俸面で合意するだけだという。ライプツィヒはこのストライカーに設定されている3000万ユーロの契約解除条項を行使する見通しだが、その前にアスラニのための枠をチーム内に確保するべく、さらにもう1人センターフォワードを放出しなければならないという。RBは現在、ロムロ、コンラート・ハーダー、そして有望株のサンバ・コナテという3人の9番を擁しており、アスラニ加入のためにはそのうち1人が去る必要がある。

フィスニク・アスラニはどこに移籍する可能性があったのか？

アスラニはここ数カ月、ボルシア・ドルトムントやFCバルセロナともたびたび強く結び付けられていた。代理人のアイマン・ダフマニは3月の時点で、バルサと話し合いがあったことをすでに認めていた。ドルトムントでは、アスラニはセルー・ギラシーの代替候補として取り沙汰されていた。ギラシーにも契約解除条項があったが、これを行使したトップクラブはなかった。そのため、BVBは来季もギラシーとともに戦うことになりそうで、ライプツィヒがアスラニを確保できたようだ。

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アスラニは下部組織時代にウニオン・ベルリンからホッフェンハイムへ移籍した。オーストリア・ウィーンとエルフェアスベルクへの2度のレンタル移籍を経て、23歳の同選手はジンスハイムでブレイク。TSGでのブンデスリーガ43試合で10ゴール9アシストを記録している。コソボ代表では16試合に出場して4得点を挙げており、それ以前にはDFBの各世代別代表でもプレーしていた。