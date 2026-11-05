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トッテナム・ホットスパーは、次の1月の移籍市場でMFルーカス・ベリヴァルがノースロンドンを離れることを検討するにあたり、厳格な条件を設けた。欧州の強豪バルセロナが20歳のスウェーデン代表選手を注視しているものの、プレミアリーグの同クラブはシーズン途中に戦力を弱めることに消極的だ。

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売却前に中盤の代役確保が必要

『TEAMtalk』によると、トッテナム首脳陣は、選手層を維持するため、中盤で直接代役を務められる選手を事前に確保した場合に限り、ベリヴァルの冬の移籍を認める方針だ。9月に2031年までの新たな長期契約を結んだにもかかわらず、今季は先発出場の機会を継続的に得られていない。それでも、ロベルト・デ・ゼルビ監督はスウェーデン人選手を構想に含めており、再びチーム内でポジションをつかむことを期待している。

欧州の強豪がスウェーデン人選手を注視

デ・ゼルビ監督の下で安定した出場時間を得られていないこともあり、この司令塔は新年を前に欧州の複数の有力クラブから引き続き注目されている。バルセロナは以前からベリヴァルに関心を寄せてきた。かつてスウェーデンのユールゴーデンでの成長を追っており、その後、ベリヴァルは2024年にイングランドへの移籍を選んだ。

バルセロナの補強担当者は、20歳のベリヴァルを中盤の中央で複数の役割を担える長期的な戦力と見ている。しかし、トッテナムはシーズン途中に選択肢を不足させることを望んでいない。そのため、海外クラブから接触があったとしても、1月に完全移籍で売却することも、期限付き移籍で放出することも、現時点では実現する可能性が極めて低い。

イタリアのライバルクラブも獲得争いに参戦

バルセロナに加え、セリエAのナポリとユヴェントスも中盤の補強を検討するなか、ロンドン北部にいるベリヴァルの状況を注視している。ナポリは引き続き動向を見守っているが、正式に獲得を打診したとしても、トッテナム首脳陣から同様の抵抗に遭うことになる。

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即座の獲得に最も積極的なのはユヴェントスだ。関係者によると、トリノのクラブはシーズン終了までの6カ月間の期限付き移籍を模索したい考えだという。ただ、十分な代役を確保するというトッテナムの断固とした姿勢を踏まえると、イタリアへの一時的な移籍さえ実現はますます難しくなっている。

負傷からの復帰で中盤の選択肢が増加

ベリヴァルは長引いた膝の負傷から復帰する見込みで、今週末に行われるプレミアリーグのリーズ・ユナイテッド戦ではメンバー入りする可能性がある。復調すれば、デ・ゼルビ監督にとって中盤の選択肢が一つ増えることになる。コーチングスタッフはベリヴァルが試合勘を取り戻せるよう支援していく。当面は少なくとも夏までロンドン北部にとどまる見通しだが、今後数週間の出場時間によって、バルセロナ、ナポリ、ユヴェントスがシーズン後半に獲得へ向けた動きを強めるかどうかが決まる。