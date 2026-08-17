フランスのスタッド・ランスは、今冬の移籍期間における若手有望株の獲得競争で、最も注目を集めた案件の一つを制することに成功した。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナをはじめとするヨーロッパの複数のビッグクラブとの激しい争いを制し、18歳のマリ人選手、シドゥ・デンベレとの契約合意に達したのだ。

『フット・メルカート』によると、デンベレはスタッド・ランスとキャリア初のプロ契約を結ぶことになる。若手有望株を発掘・育成し、段階的にトップチームへの道を与えるという同フランスクラブのスポーツプロジェクトに納得したためで、これにより、ヨーロッパの大陸の巨人の一つへと導く可能性もあった争奪戦に決着をつけた。

デンベレは、2025年にカタールで開催されたU-17ワールドカップでマリ代表のユニフォームを着て輝きを放ち、アフリカサッカーにおける最も有望な新星の一人として自らの地位を確立した。5試合で2ゴール2アシスト(4アシスト)を記録し、大会得点王に輝いてヨーロッパのクラブのスカウトたちの視線を集めた。

ワールドカップでの活躍は単なる一時的な登場ではなかった。同選手はそれ以前にも、セネガルで開催された西アフリカU-17選手権「A」ゾーンでの最優秀選手賞を受賞しており、早くから並外れた才能の持ち主であることを証明し、アフリカ大陸で最も注目される若手選手の一人となっていた。

デンベレは、フランス人のジャン=マルク・ギューが設立したバマコの名門アカデミー「JMG」で育成を受け、そこで技術的な才能とボールコントロール、そしてゲームメイクの能力を磨いた。

この左利きの選手は、優れたピッチの視野、1対1の局面での高いスキル、さらにセットプレーを蹴る能力や狭いスペースでのパス能力を兼ね備えており、これらの要素が才能市場で広く評価される理由となっている。

こうした資質が複数のヨーロッパのクラブ間の争奪戦へと発展したのは当然のことであった。チェルシーが選手獲得に向けて正式なオファーを提示し、マンチェスター・ユナイテッド、レッドブル・ザルツブルク、フェネルバフチェもこのマリ人有望株への関心を示していた。そして以前の段階では、バルセロナが移籍を決める最有力候補に見えていた。

しかしランスは、選手に対してその年齢段階に見合った、より明確なスポーツプロジェクトを提示し、早くから脚光を浴びる重圧から離れて成長する機会を与えることで、この構図をひっくり返すことに成功した。これが、デンベレと彼のスタッフを、ビッグクラブの一つへ直接移籍するのではなく、同フランスクラブを選ぶよう説得することにつながった。