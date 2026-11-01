バルセロナ監督フリック、F・デ・ヨングのCB起用に…「練習していたこと。彼は『チームを助けたい』と言ってくれた」

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バルセロナ監督フリック、アラベス戦後コメント。

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第31日のラ・リーガ第11節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのアラベス戦で6-1の大勝を飾った。ハンジ・フリック監督は試合後、3試合ぶり勝利への満足感を表している。

公式戦11連勝の後、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー戦で連敗したバルセロナ。その影響が心配されたアラベス戦ではFWハフィーニャ、FWラミン・ヤマルが2得点ずつ決め、さらにMFフェルミン・ロペス、FWアントニー・ゴードンもネットを揺らして大勝を飾っている。

フリック監督にとって、この勝利はバルセロナでの通算100勝目。試合後、スペイン『モビスタール・プルス』のフラッシュインタビューに応じたドイツ人指揮官は、次のような感想を述べている。

「ラ・リーガ優勝のためには勝利をつかむことが大切だった。私たちはアトレティコ、レアル・マドリー、それとベティスと優勝争いを演じている。彼らは素晴らしいチームであり、私たちは勝利積み重ねなくてはならない」

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「私たちは彼らが自陣のゴール近くで守り、トランジションから攻撃を仕掛けてくると予想していた。まあ、どうでもいいことだ。私たちはボール持ち、動かさなければならない。大切なのはミスを犯さず、自分たちのプレーを実現し続けることなんだよ」

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フリック監督はDFラインに負傷者が続出している状況で、MFフレンキー・デ・ヨングをセンターバック、さらにBチームの20歳MFブライアン・ファリニャスを右サイドバックで起用。どちらも及第点以上のプレーを見せていた。

「彼らと話をしたが、『チームを助けたい』と言ってくれたよ。どちらも本職のポジションではないが、すでに練習をしていたことだった。彼らはチームのために全力を尽くしてくれる選手たちだ」

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なおセンターバックの人員が足りないとされるバルセロナだが、F・デ・ヨングのセンターバック起用は補強を必要としない最善の解決策ではないかと言われてきた。そしてF・デ・ヨングはこの試合で、最終ラインからボールを落ち着いて配球し、ビルドアップの起点になるセンターバックとして機能。守備面でまだ不安は残るが、バルセロナはその展開力をさらに増すことができる、有用なオプションを手にしたのかもしれない。