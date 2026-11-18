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U-17ワールドカップの開幕を数日後に控え、エクアドル代表と欧州のビッグクラブすべてに衝撃のニュースが届いた。若きキャプテンが大会を欠場することになったのだ。

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バルセロナが獲得を狙っていたエクアドルの有望株デイネル・オルドニェスが、大きな挫折に見舞われた。負傷のため、U-17ワールドカップに臨むU-17エクアドル代表から予想外の離脱を余儀なくされたと、スペイン紙『スポルト』が伝えている。

オルドニェスは、インデペンディエンテ・デル・バジェのアカデミーが輩出した新進気鋭のタレントの一人だ。同アカデミーは近年、南米屈指の育成組織としての地位を確立し、数多くのスター選手を送り出してきた。

17歳の右サイドバックは身長188cmと恵まれたフィジカルに加え、高い技術を兼ね備えており、正確なパスとピッチ上でのリーダーシップが際立っている。

オルドニェスはU-17エクアドル代表でキャプテンを務めており、来週木曜日にカタールで開幕し、12月13日まで行われるU-17ワールドカップでは、大会の主役の一人になると期待されていた。

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しかし、エクアドルサッカー連盟は同選手の負傷による欠場を発表したものの、負傷の詳細については明らかにしなかった。そのため、離脱期間や復帰時期をめぐって不透明感が強まっている。

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オルドニェスは、バルセロナを含む欧州のビッグクラブすべてから熱視線を浴びていた。バルセロナは、未来を担う若手タレントを求めて南米市場を精力的に調査している。

屈強な体格、スピード、そして球際の強さを備えた彼は、将来有望な現代型ディフェンダーであり、バルセロナのコーチングスタッフがセンターバックに求める条件にまさに合致している。

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しかし、獲得競争で一歩先んじたのはチェルシーだった。このイングランドのクラブは昨年11月、選手がまだ16歳だった時点でインデペンディエンテ・デル・バジェと合意に達している。

キャリアプランによれば、来年10月に18歳を迎えた時点で欧州へ渡ることになっており、それは2028年の冬の移籍市場にあたるという。

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その際には、チェルシーのスポーツ部門が彼にとって最適な道筋を決めることになる。チェルシーのユースアカデミーに加えるか、あるいはフランスリーグに所属する系列クラブのストラスブールに送り込み、経験を積ませるかのいずれかだ。

クラブの全資産が売りに出されているため、チェルシーの状況は不安定で、明確なスポーツ戦略も定まっていない。そうしたなか、他の欧州クラブの指導者たちは、U-17ワールドカップという大舞台でオルドニェスのプレーを見ることに大きな関心を寄せていた。

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常に高い才能を示してきたこのディフェンダーは、U-20チームでもすでに豊富な経験を積んでいる。デビューはわずか15歳のときで、その数字が早熟な才能の大きさを物語っている。

オルドニェスは、近年チェルシーに加入した3人目のエクアドル人選手となる。クラブが2023年にブライトンへ1億1600万ユーロを支払って獲得したモイセス・カイセド、そして同じくバルセロナが注目していた有望株ケンドリー・パエスに続く存在だ。

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そのパエスは19歳にして先行き不透明な状況にある。ストラスブールでの在籍期間とリーベル・プレートへの不発に終わったレンタルを経て、現在はチェルシーのU-21チームでプレーしている。セルティック、バーミンガム・シティ、ブラックバーン・ローヴァーズが獲得に関心を示しており、1月に新天地を見つける可能性もある。

オルドニェスは計り知れないポテンシャルを秘めた選手であり、同世代屈指のディフェンダーになる資質を備えている。ルイス・エンリケのもとでチャンピオンズリーグ2度の優勝を果たしたウィリアン・パチョ、そして現在アルテタ率いるアーセナルでプレーするピエロ・インカピエという同胞たちの後に続くことが期待される。

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2人はともにインデペンディエンテ・デル・バジェの下部組織で育った選手だ。だからこそ誰もがオルドニェスの早期復帰を待ち望んでいる。欧州におけるエクアドル人選手の成功物語を、彼が引き継いでいくために。