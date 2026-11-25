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バルセロナはチャンピオンズリーグでサバFKに4-1で快勝。アンソニー・ゴードンが決定力を発揮して2得点を挙げ、カリム・アデイェミとガブリエウ・ジェズスもゴールを決めた。後半にホームチームの反撃を許したものの、バクーで圧倒的な戦いを見せた。

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ハンジ・フリック率いるバルセロナは、バクー・オリンピックスタジアムでサバFKに4-1と大勝し、チャンピオンズリーグでの好調を維持した。序盤から主導権を握り、ボール支配率72％、シュート計24本という数字で技術面の優位を示した。31分にはゴードンが先制。緻密な組み立てを得点につなげ、1-0で前半を終えた。

後半は容赦ない10分間のゴールラッシュで、事実上勝負を決めた。ゴードンがこの日2点目を挙げると、アデイェミとジェズスも続いた。アゼルバイジャンのホームチームは63分にジョイ＝ランス・ミケルスが1点を返したが、試合の行方が揺らぐことはなかった。バルセロナは攻撃の流動性と高い位置からのプレスによって、期待得点（xG）4.17を記録。第5節のこの一戦では、両チームの力の差が数字にも表れた。

GK・DF

ジョアン・ガルシア：6/10

サバの枠内シュートは3本にとどまり、GKが試される場面は比較的少なかった。試合の大半は出番が限られたが、63分にミケルスの得点で無失点を逃したことは悔やまれるだろう。プレッシャーがほとんどない中、配球は安定していた。

ジュール・クンデ：8/10

60分のジェズスのゴールに絡むなど、フランス人DFは極めて質の高いプレーを見せた。戦術面でも規律を保ち、内側に絞ってビルドアップを助けながら、外側を駆け上がって攻撃にも関与。守備への切り替えも試合を通じてうまく対処した。

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ジェラール・マルティン：7/10

若いDFは落ち着いたプレーを披露した。高い最終ラインを効果的に維持し、チームが相手のプレーエリアを狭めることに貢献。ポジショニングにも成熟ぶりが見られ、サバのシュートを試合を通じてわずか8本に抑える一助となった。

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アレハンドロ・バルデ：8/10

左サイドから縦への推進力を絶えずもたらした。55分にはアデイェミの3点目をアシストし、積極的な攻撃参加が実を結んだ。戻りの速さも相手のカウンターを未然に防ぐうえで重要だった。65分に交代して休養を与えられた。

MF

フレンキー・デ・ヨング：7/10

ダブルボランチで攻撃のテンポを刻み、持ち味のボールを運ぶ力で試合のペースを支配した。バルセロナが記録した計380本のパスの中心を担い、64分に交代するまで中央のエリアでアウェーチームが主導権を握り続けることに貢献した。

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フェルミン・ロペス：7/10

ライン間で豊富な運動量を発揮し、絶えずスペースを探した。プレスをかける判断も鋭く、サバに自陣深くでのボールロストを強いた。得点こそなかったが、その動きで相手の注意を引きつけ、サイドのアタッカーに自由を与えた。

ガビ：7/10

中盤で持ち前の粘り強さを発揮し、86分に交代するまでプレーした。ボール保持時は効率的で、競り合いでも強さを見せ、サバに中盤で足場を築かせなかった。

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ペドリ：7/10

この日のキャプテンは、前半の攻撃を優雅に指揮した。最初の45分間、サバの低い守備ブロックを崩すうえで、その視野が鍵となった。ハーフタイムに退いたのは、フリックが出場時間を管理するための戦術的な判断だった可能性が高い。

FW

アンソニー・ゴードン：9/10

ウイングとして決定力の高さを見せつけた。31分に先制点、51分に自身2点目を決め、違いを生み出した。縦への鋭さと走り込むタイミングにサバの最終ラインは対応できず、文句なしのマン・オブ・ザ・マッチとして76分にピッチを後にした。

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カリム・アデイェミ：8/10

爆発的なスピードで相手を苦しめた。55分には巧みにゴールを決め、好パフォーマンスを得点で締めくくった。横幅を使って相手守備を広げる動きにより、バルセロナは後半を通じて中央のスペースを突くことができた。

ガブリエウ・ジェズス：9/10

ブラジル人FWは非常に献身的なプレーを見せた。ゴードンの2点目に絡んだ後、60分には自らネットを揺らした。連係プレーも見事で、攻撃陣全体の重要な軸となった。

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交代選手・監督

ダニ・オルモ：7/10

ハーフタイムにペドリに代わって出場し、技術面で高い安定感を維持した。その存在が、後半のゴールラッシュへとつながる攻撃の勢いを保った。

アレックス・カンポス：6/10

64分にデ・ヨングに代わって投入された。シンプルなプレーに徹し、試合の強度が自然と落ちた時間帯に勝利を締めくくる助けとなった。

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ジョアン・カンセロ：6/10

65分にバルデと交代。サイドでは異なる特長をもたらし、しばしば内側に移動して数的優位を作った。ただし、出場した時点ですでに勝負は決していた。

ラフィーニャ：6/10

ゴードンに代わって14分間プレーした。動きは鋭く、シュート数をさらに増やそうとしたが、すでに決まっていた4得点に加えることはできなかった。

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ブライアン・ファリナス：評価なし

86分にガビに代わって出場。試合に大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

ハンジ・フリック：8/10

戦術的な準備は完璧だった。ラミン・ヤマルを欠きながらも、チームは創造性を失わなかった。ハーフタイムと後半早い時間帯の交代には優れた選手起用が表れ、高い位置からのプレスで約1時間にわたりホームチームをほぼ封じ込めた。