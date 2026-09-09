バルセロナはチャンピオンズリーグ初戦で、ポジショナルプレーと縦への鋭さの見事な手本を示し、フェイエノールトを5-1で粉砕した。ハンジ・フリック監督の戦術的なセットアップは、相手の高い最終ラインを寸分の狂いなく突き、ハーフスペースを活用して驚異の22本のシュートを生み出した。バルセロナは立ち上がりからテンポを支配し、保持率72％、パス本数は800本近くに達し、オランダ勢を自陣の守備エリア深くに封じ込めた。

スコアだけを見れば完勝だったが、フェイエノールトも終盤にステインの得点でバルセロナの最終ラインを破ることには成功した。ただ、それもカタルーニャ勢の輝きが際立った一戦における慰めの1点にすぎなかった。敵陣深くでのペドリとハフィーニャの連係に加え、ラミン・ヤマルの記録破りの活躍は、今季のバルセロナが欧州の舞台で危険な存在になり得ることを示した。フリック監督にとって特に満足だったのは、後半に複数の交代を行った後もチームが強度を維持した点だろう。

GK＆守備陣

J. ガルシア - 6/10

GKにとっては比較的静かな一夜となり、80分間の大半は傍観者に近い立場だった。足元の配球は良く、相手のプレス回避に貢献したが、終盤にステインが決めた場面ではクリーンシートを守れなかった。公式記録では1セーブを記録し、ハイボール対応も安定していた。

J. カンセロ - 8/10

伝統的なサイドバックというより、インサイドに絞るプレーメーカーとして機能したカンセロは、序盤の先制劇で重要な役割を果たした。22分のアデイェミ弾をアシストし、オーバーラップでも絶えず脅威となった。中盤へ絞る能力によって、バルセロナは中央エリアで数的優位を維持することができた。

A. クリステンセン - 7/10

経験豊富なDFは最終ラインに落ち着きをもたらし、フェイエノールトの数少ないカウンターにも賢いポジショニングで対応した。インターセプトは3本を記録し、高いパス成功率も維持。出場していた時間を通じてビルドアップをスムーズに保った。

J. クンデ - 7/10

対人戦ではフィジカルの強さを発揮し、危険が大きくなる前に芽を摘み取った。バルセロナが切り替えの局面で捕まった数少ない場面でも、彼のリカバリースピードは極めて重要だった。クバルシとの連係も堅実で、相手の枠内シュートをわずか2本に抑えた。

P. クバルシ - 7/10

この若手はパスレンジの広さで引き続き印象を残し、鋭い対角のボールでたびたびフェイエノールトの中盤を飛び越えた。守備面でも安定しており、地上戦の大半で勝利。チャンピオンズリーグという舞台でも年齢以上の成熟ぶりを示した。

中盤

ロドリ - 8/10

チームのリズムを刻む存在だった。ロドリはいつも通りの存在感で中盤を支配し、ペドリとオルモが自由に動くことを可能にする構造上の軸として機能した。数字の面でも非の打ちどころがなく、83分にベンチへ下がるまで、バルセロナが記録した総パス792本を円滑に成立させた。

ペドリ - 9/10

中盤の達人による極上のパフォーマンスだった。ペドリは試合のテンポを支配し、57分にはハフィーニャの得点を導く重要なアシストも記録。狭い局面での視野の広さがフェイエノールトの低い守備ブロックをこじ開ける鍵となり、早めに交代するまで、あらゆるプレーをいとも簡単に見せていた。

D. オルモ - 7/10

ライン間で積極的に顔を出し、オルモの動きはフェイエノールトのピボーテ陣に絶えず頭痛の種を与えた。得点には絡まなかったものの、3人目の動きへの関与は攻撃の流動性に不可欠だった。敵陣深くでフリック監督が求めた戦術的規律も提供していた。

攻撃陣

ハフィーニャ - 9/10

主将のパフォーマンスは、献身性と結果によって特徴づけられた。57分には試合をほぼ決定づける冷静なゴールを決め、左サイドでは終始相手にとって厄介な存在だった。彼のプレッシングのスイッチは、フェイエノールト陣内での複数のボール奪取のきっかけとなった。

K. アデイェミ - 8/10

その爆発的なスピードは、前半のバルセロナにおける最大の武器だった。22分にはカンセロのボールを受けてしっかりと得点を決め、オランダ勢の守備を縦に引き伸ばし、最終的にラミン・ヤマルが突くスペースを作り出した。63分間で非常に効率的な働きを見せた。

L. ヤマル - 10/10

10代の才能にとって歴史的な夜となった。ヤマルは、77分の得点とガブリエウ・ジェズスの終盤のゴールをお膳立てしたアシストを含む純粋な質の高いパフォーマンスで、キリアン・エンバペの記録を打ち砕いた。枠内シュート3本に加え、技術的なドリブルでも完璧な出来を披露し、文句なしのマン・オブ・ザ・マッチだった。

交代選手＆監督

M. ベルナル - 6/10

63分にアデイェミに代わって投入され、バルセロナが試合を締めに入る中で、より守備的な構えへ移行する際の中盤安定化に貢献した。

A. ゴードン - 6/10

サイドに新たなエネルギーをもたらすために投入された。ハイプレスを維持し、守備への戻りも良かったが、自らゴールを脅かす機会は限られていた。

F. ロペス - 6/10

残り20分でハフィーニャと交代。ボールを動かし続け、すでに出来上がっていた試合のリズムにも自然に溶け込んだ。

G. ジェズス - 7/10

完璧な途中出場だった。出場時間はわずかだったが、85分にヤマルのお膳立てから得点を決め、ボックス内で優れた嗅覚を示した。

ガビ - 6/10

復帰に際して温かい喝采を受けた。短い出場時間は主に試合勘を取り戻すためのものだったが、持ち味の粘り強さはすぐに見て取れた。

H. フリック - 9/10

フリック監督の戦術は的確だった。インサイドに絞るサイドバックを使う決断が、フェイエノールトの中盤を完全に圧倒した。交代のタイミングも適切で、主力を休ませながらもチームの攻撃力を落とさず、終盤の5点目がそれを物語っていた。