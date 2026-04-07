バルセロナ戦を控えたグリーズマンを駆り立てるのは、子供の頃の情熱だ

アトレティコ・マドリードのFWアントワーヌ・グリーズマンは、アメリカリーグへの移籍を控えた「ロヒブランコス」での最後のシーズンとなる今シーズン、明日水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバルセロナと対戦することへの大きな期待を語った。

グリーズマンは火曜日に行われた試合前の記者会見で次のように語った。「私には大きな野心と意欲がある。まるで、午前6時に起きて11時の試合を控えている息子のような気分だ。この対戦を心から楽しみたい。2試合とも素晴らしいものになるだろうし、我々は強固で力強いチームでなければならない」。

こうした大舞台において、ベテラン選手としてチームメイトをどのように導くかについて、彼は次のように説明した。「彼らと話すことはできるが、彼らの心に残るのはイメージや実際のプレーだ。物事を自然な形で捉え、試合前に頭の中で先走ってプレーしてはいけない。ピッチ上では、プレッシャーに耐え、懸命に働く姿勢で手本を示さなければならない。行動こそが最良の模範だ。練習では、我々が万全の状態で、最高の集中力を保っていることがはっきりと示されている」。

また、このフランス人スターは、昨シーズンの終盤における自身のパフォーマンスについて「悔い」があることを認め、「昨年は期待が非常に高かったが、精神的にそれをどう乗り越えればいいのか分からなかった。どう改善すべきかに集中する代わりに、それができなかった。 今年は学んだと思う。35歳になったとはいえ、まだ学び続けており、必要なことは何でもやる覚悟がある。メンタル面では最高の状態だと感じているし、それがピッチ上で大いに役立っている」。

（アメリカリーグへの）移籍を決断したタイミングについて問われると、彼は次のようにコメントした。「決断のタイミングは重要ではない。重要なのは明日の試合に集中することだ。今は特別な瞬間であり、将来のことについて語ることはできない。ただ次の試合のことだけを考えている」。

ディエゴ・シメオネ監督からの称賛の言葉について、グリーズマンは次のように語った。「シメオネ監督の言葉には驚かされた。 クラブにふさわしい形で別れを告げたい。最高の別れは、ピッチでのパフォーマンスと、毎試合全力を尽くすことだ。楽しみたいし、ファンにはその姿で覚えていてほしい。個人的なレベルでは、彼を尊敬し、とても愛している」。

そして感謝の気持ちを込めてこう続けた。「彼には本当に感謝している。適切なタイミングで二人きりで話をしようと思う。今の自分があるのは、シメオネとレアル・ソシエダ、そして彼から学んだすべてのおかげだ」。

そしてグリーズマンは力強く締めくくった。「今、将来について語る時ではない。チャンピオンズリーグの試合が最優先だ。明日は準々決勝を控えている。これは素晴らしいことだ。今の私は完全にこの瞬間に集中しており、シーズン残りの試合に全力を注いでいる。精神的に非常に強い状態にある」。







