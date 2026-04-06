バルセロナ戦をめぐり、アトレティコは審判委員会への批判を続けている

アトレティコ・マドリードは、直近の試合における審判の判定に対して強い異議を唱えている。同クラブは、レアル・マドリードとの直近のダービー戦でも、今回のバルセロナ戦でも、審判による不公正な扱いを受けたと考えている。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、試合中、主審のマテオ・ボスケス・フェレールはバルセロナのジェラール・マルティンにレッドカードを提示したが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の審判団が映像確認を求めたという。

同紙は、審判のマリオ・ミジェロが試合に個人的な意見を介入させた（これは彼の権限外である）ため、ピッチ上の主審が判断を翻し、マルティンへの警告をイエローカードにとどめたと報じている。

この判定はアトレティコ側の怒りを買った。特に数週間前に起きた類似の事例では、当時の審判委員会が退場処分が妥当であると確認していたことが想起されたためだ。





アトレティコ・マドリードのCEO、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏は日曜日の夜、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の運用体制を厳しい言葉で批判し、「スペインサッカー連盟が公開した映像や音声記録を見ると、恥じ入るほかない」と述べた。

アトレティコ・マドリードは月曜日の朝、公式アカウントを通じて新たなメッセージを投稿した。そこには、ジェラール・マルティンがティアゴ・アルマダに対して行った激しいタックルの写真が添付されており、その内容は「4月は3月と同じように始まった…スペインサッカー連盟と審判委員会の『レビューの時間』第27回を待つばかりだ」というものだった。

審判委員会は明日火曜日、この判定の正当性に関する見解を発表する見通しだ。引退した元審判のエストラダ・フェルナンデス氏は、委員会がジェラール・マルティンへのレッドカード処分を認めるだろうと予想している。



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