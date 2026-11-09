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ディエゴ・シメオネ監督は、日曜夜に行われたバルセロナ戦でアトレティコ・マドリーが1-2で敗れた後、決定機を逃し続けたフリアン・アルバレスについて冷静な対応を呼びかけた。アルゼンチン人FWはアシストを記録したものの、夏の移籍市場で加入を試みたと報じられたバルセロナを相手に、複数の絶好機を逃した。

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序盤に存在感も、決定機逸が響く

アトレティコ・マドリーはメトロポリターノで、首位に立つ昨季王者バルセロナに1-2で敗れ、リーグ戦の連勝が7で止まった。アルバレスは序盤の攻撃に大きく関わり、10分にはジュリアーノ・シメオネの先制点をお膳立てした。

しかし、アルゼンチン代表FWは自らの好機を生かせなかった。GKとの1対1の決定機を逃すと、続くシュートも阻まれ、その後はループシュートをゴールネットの上に乗せた。

バルセロナはその決定力不足を見逃さなかった。フェルミン・ロペスが前半終了間際に同点とし、66分にはラミン・ヤマルの巧みなパスから決勝点を決めた。これにより、バルセロナが勝ち点3を手にした。

シメオネ監督、決定機を逃したFWを擁護

悔しい結果となったが、シメオネ監督はすぐにアルバレスを擁護した。アトレティコの指揮官は、アルバレスが今年前半に関心を寄せていたクラブを相手に、得点機以外でも貢献したことを強調した。

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「フリアンは良い試合をした」とシメオネ監督は試合後の記者会見で説明した。「決定機を得ただけでなく、ほかにもいくつかの攻撃に関わっていた」

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「ジュリアーノのゴールをアシストしたうえ、［アレックス・］バエナの決定機につながるクロスも供給した。私たちは皆、彼にゴールを決めてほしかった。だが、彼は素晴らしい選手だから、辛抱強く待つつもりだ」

「私たちは彼を大切に思っている。目標を達成するには、最高の状態のフリアンが必要だ。そうでなければ達成できない」

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決定力を欠いた一戦

アルバレスは今季序盤、夏に移籍を望んでいたことを謝罪した後、アトレティコのサポーターからブーイングを浴びた。直近では5試合で2得点を挙げて先発の座を固めたものの、日曜日の試合ではホームチーム全体の決定力不足が浮き彫りになった。

それでもシメオネ監督は選手たちを批判せず、序盤に優勢だったことを指摘した。「並外れたパフォーマンスだった」と付け加えた。「選手たちを責めることはできない。私たちが望んでいた試合ができた。前半は十分な強度でうまくプレスをかけられた」

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「今回は、ほかの日ほど決定機を仕留められなかった。バルサはその点で非常に優れている。明確なチャンスは私たちより少なかったが、訪れたチャンスを確実にものにした」

優勝争いで追い上げが必要に

この敗戦でアトレティコ・マドリーは、バルセロナと勝ち点5差の3位となった。2位レアル・マドリーにも後れを取ったまま、インターナショナルブレークに入る。

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クラブの試合が再開した際には、シメオネ監督はチームの得点力を取り戻さなければならない。ラ・リーガの首位との差を縮めるには、アルバレスのゴール前での自信を回復させることが重要になる。