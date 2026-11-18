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ある一つのニュースが、ラ・リーガで最も厳しい試練を前にしたアトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督の計算を狂わせた。昨季バルセロナを震え上がらせたスター選手が、カンプ・ノウのピッチに立つことはない。膝の重傷により、注目の一戦を欠場することになった。

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バルセロナは、クリスマス休暇前で最も厳しい試合の一つを前に、思わぬ追い風を受けることになった。アトレティコ・マドリーのアデモラ・ルックマンが、12月2日に行われる両チームの対戦を欠場することが確実となったのだ。少なくとも、よほどのサプライズがない限りは。

ナイジェリア代表の同選手は膝に重度の捻挫を抱えており、数週間にわたって戦列を離れる可能性がある。そのため、両チームのファンが待ちわびるカンプ・ノウでの一戦には出場できない見込みだ。

アトレティコ・マドリーは同FWが膝に重度の捻挫を負ったことを公式に発表したが、復帰までの期間については明らかにしていない。しかし、ナイジェリアでは「軽い違和感」と伝えられていたこの負傷は、2026年の残りの試合をすべて欠場することを意味する可能性もあると、スペイン紙『スポルト』が報じている。

同紙は、ルックマンの復帰は今後数週間の負傷の回復具合次第だと指摘。ただし、決して軽傷とは言えず、ディエゴ・シメオネ率いるコーチングスタッフにとっては好ましい兆候ではないという。

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ルックマンがカンプ・ノウでの一戦を欠場することで、アトレティコの攻撃陣は明らかに弱体化する。両チームの対戦が迫っていることを考えれば、ハンジ・フリック率いるチームにとっては重要なニュースだ。

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バルセロナは本拠地カンプ・ノウにディエゴ・シメオネのチームを迎える。この試合は、両チームが2月にイスタンブールで行われるスーペルコパ・デ・エスパーニャに出場できるよう、日程が再調整されたものだ。

バルセロナの選手たちにとっては、ラ・リーガの直接のライバルの一つを相手に実力を証明する好機となる。とはいえ、ビッグマッチの戦い方を知り尽くしたチームが相手だけに、簡単な任務にはならないだろう。

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一方で、過密日程がこの一戦の激しさを和らげることになりそうだ。両チームとも、チャンピオンズリーグとリーグ戦を挟みながら、1カ月足らずで8試合を戦うことになる。

そのため、白熱した緊迫感のある対戦にはなるものの、別のスター選手を必要以上に長く失うことを恐れ、どちらのチームも全力を出し切ることはできないだろう。したがって、よほどの必要性がない限り、ルックマンがバルセロナ戦に出場することはない。

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昨冬にアタランタからアトレティコ・マドリーに加入して以降、ルックマンのパフォーマンスが落ちているのは明らかだ。このウインガーは自らを証明しようと意気込んでマドリードにやって来て、加入当初の試合ではそれを実現してみせた。特にコパ・デル・レイとチャンピオンズリーグでは、バルセロナと対戦して輝きを放った。

思い返せば、アトレティコ・マドリーは昨年、フリックのチームを両大会で敗退に追い込んでいる。リヤド・エア・メトロポリターノで行われたコパ・デル・レイ準決勝ファーストレグ、運命を分けた4-0の大敗の中で、ルックマンはゴールを記録した。

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さらにチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグでは、アトレティコが苦しみ、ホームで0-1と敗れながらも2戦合計2-1で勝ち上がった。この試合でもナイジェリア人アタッカーは再びゴールを決め、バルセロナにとってまさに天敵であることを証明した。

選手の負傷を喜ぶ者はいないし、フリックが喜んでいるとも言えない。彼らはベストの状態のアトレティコを打ち破りたいと考えているはずだからだ。それでも、ルックマンが12月2日の試合を欠場することは、バルセロナにとって大きな安堵材料となる。