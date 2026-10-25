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ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーでの新たな時代を迎えて初めて臨んだクラシコは、スポティファイ・カンプ・ノウでの2－1の勝利に終わった。キリアン・エンバペの2得点により、バルセロナは今季ラ・リーガ初黒星を喫した。 5連勝を飾ったレアル・マドリーは3位に浮上し、ハンジ・フリック率いるチームとは勝ち点3差、アトレティコ・マドリーとは同1差とした。その勝利を支えたのは、ボール保持を譲り、相手の圧力を受け止め、攻守の切り替えから仕掛けるという明確なプランだった。

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両チームのアプローチの違いは鮮明だった。バルセロナはボール保持率62％を記録し、パス成功数はマドリーの385本に対して644本、シュート数も相手の9本に対して17本に上った。それでも、より決定的なチャンスを作ったのはマドリーだった。ゴール期待値（xG）はバルセロナの1.26に対して1.98を記録し、カウンターの回数もバルセロナの2回に対して5回だった。

バルセロナの戦術

フリックは4-2-3-1を採用し、長時間のボール保持と高い守備ラインを軸に据えた。ロドリとペドリが中盤の底から試合を動かし、負傷したダニ・オルモに代わってフェルミン・ロペスがトップ下で先発。ラフィーニャが最前線に立ち、ラミン・ヤマルとアンソニー・ゴードンが両サイドでピッチを広く使った。

このプランによってマドリーは長い時間押し込まれ、特に左サイドのゴードンはアンドリー・ルニンを何度も脅かした。一方で、その代償は中盤に表れた。ペドリの不用意なパスからアルダ・ギュレルに序盤2度のシュート機会を与え、前半終了間際にはヤン・ディオマンデの抜け出しも許した。マドリーは攻撃に転じるたびに危険を生み出した。

バルセロナの同点ゴールは、最終的にセットプレーから生まれた。61分、ショートコーナーからボールを受けたペドリが、フェイントを交えた意表を突くパスを送る。ラフィーニャがルニンの横を抜くシュートを決め、リーグ戦今季13点目を挙げた。

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レアル・マドリーの戦術

モウリーニョのチームも布陣上は同じ4-2-3-1だったが、中盤から低い位置に守備ブロックを敷いた。オーレリアン・チュアメニとベルナルド・シウバがダブルボランチを組み、フェデリコ・バルベルデはゴードンへの対応を助けるため右サイドバックでプレー。逆サイドでは、マルク・ククレジャがヤマルをマークする役割を担った。

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このゲームプランは、主力2人の不在を補う必要があった。ティボー・クルトワがインフルエンザで直前に離脱し、ヴィニシウス・ジュニオールは出場停止。その代役としてディオマンデが左サイドで先発した。ディオマンデはマドリーで最も危険な攻撃の起点となり、代役GKのルニンは5本のシュートをセーブして、低い守備ブロックを支えた。

試合の流れに逆らって41分に生まれた先制点は、マドリーの戦い方を象徴していた。時間的な余裕を与えられたベルナルドが左サイドのディオマンデへパスを送り、バルセロナは2人がかりで対応できなかった。ディオマンデの低いボールをジェラール・マルティンがクリアすると、ボールはそのままエムバペに当たり、ジョアン・ガルシアを越えてゴールに入った。マドリーのxGのうち0.50に相当する幸運な得点だったが、一晩中狙っていた攻守の切り替えから生まれたものでもあった。

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戦術面の駆け引き

個人同士の対決で際立ったのは、バルセロナの右サイドだった。ククレジャは厳しいマークと繰り返しのファウルでヤマルのリズムを崩そうとし、アディショナルタイムまで警告を受けずに済んだ。ヤマルはそれでもスペースを見つけたが、先制点の直後、ルニンとの1対1でシュートを当て損ない、枠を外した。この試合最大のチャンスを逃した。

中盤では、プレー量でバルセロナが上回った一方、ボール奪取後の展開ではマドリーが勝った。バルベルデの左サイドへのサイドチェンジが敵陣からのプレスを抜ける助けとなり、ベリンガムのボール運びとタックルは何度も守備を攻撃へと変えた。バルセロナは試合のテンポを支配したが、マドリーが人数をかけて攻撃に転じるのを止められなかった。

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試合中の修正

最初の交代はアクシデントによるものだった。右サイドバックのシャビ・エスパルトは、序盤にチュアメニから受けたチャレンジの影響で30分に足を引きずりながら退場。アレハンドロ・バルデが左サイドバックに入り、ジョアン・カンセロが右へ移った。カンセロはその後、試合終了までディオマンデへの対応に追われた。

大きな変化が起きたのは同点後だった。モウリーニョは62分、前半から打撲を抱えていたバルベルデに代え、より本職の右サイドバックであるデンゼル・ダンフリースを投入した。バルベルデのパス供給を失ったマドリーは攻撃の出口がなくなり、バルセロナはこの試合で最も優勢な時間帯を迎えた。ルニンはマルティンのヘディングを至近距離でセーブし、ヤマルのカーブをかけたシュートは枠を外れた。74分にフェルミンに代わって出場したフレンキー・デ・ヨングのシュートもブロックされた。

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勝ち越しを狙うフリックは85分にゴードンに代えてカリム・アデイェミを、その1分後にはラフィーニャに代えてガブリエウ・ジェズスを送り込んだ。しかし、試合を決めたのはモウリーニョの最後の一手だった。80分に疲れの見えたベルナルドに代わって投入されたエドゥアルド・カマヴィンガは、わずかな時間で結果を出した。ジェズスが出場から1分もたたないうちにボールを失うと、ベリンガムの技術とギュレルとの連係からカマヴィンガが抜け出した。フランス人MFはボックス内へ持ち込み、パウ・クバルシを振り切って横パス。87分、エムバペが無人のゴールに流し込んだ。

結論

レアル・マドリーの勝利は、プレー量に対する効率の勝利だった。バルセロナはボールを保持し、陣地を取り、シュートも多く放った。しかし、リスクの高いアプローチはマドリーの攻守の切り替え、ルニンのセーブ、エムバペの決定力によって罰せられた。ベンチに復帰して初めて迎えたクラシコで、モウリーニョの現実的な戦い方が勝利を収めた。勝負を決めたのは、どちらがより長くボールを持ったかではない。ボールを奪い返した直後の数秒間に、何をすべきかを正確に分かっていたかだった。



