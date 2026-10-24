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リオネル・メッシが試合終了間際にバルセロナでの通算500ゴール目を決めた、息をのむような2017年のエル・クラシコを振り返る。劇的な展開、鼻血を流す場面、そして一世代を象徴するゴールパフォーマンスが生まれた一夜だった。

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スペインの首都には、夜に咲くジャスミンや高級葉巻の香りだけでは説明できない重苦しさが漂う晩がある。2017年4月23日は、まさにそんな夜だった。サンティアゴ・ベルナベウは白く輝く要塞と化し、優勝争いを左右するエル・クラシコだけが生み出せる熱気に包まれていた。レアル・マドリーは5年ぶりのリーグ優勝に迫る一方、バルセロナは傷つきながらも、宿敵に食らいつこうとしていた。その後に繰り広げられたのは、激しさと妙技、そして最後に訪れる忘れがたい静寂からなる三幕のオペラだった。

血と妙技が彩った戦い

Getty Images

キックオフから息苦しいほどの激しさだった。両者の対立が頂点に達していた時代。どのタックルにも、政治とスポーツの両面にわたる100年の確執がのしかかっていた。マドリーの守備を支えるカゼミーロが、セルヒオ・ラモスのシュートがポストに当たった後の28分に先制点を決めた。最初に血を流させたのも、スコアを動かしたのも彼だった。ベルナベウには大歓声が轟き、その音がバルセロナをのみ込んでしまいそうだった。しかし、バルセロナには敵意を向けられるほど力を発揮する、小柄な天才がいた。マルセロの肘が不意に当たり、口から血を流しても、リオネル・メッシは脇役に甘んじなかった。

カゼミーロの先制からわずか5分後に生まれたメッシの同点ゴールは、空間を見極める力の結晶だった。幽霊のようにマドリーの中盤を抜け、イヴァン・ラキティッチからパスを受けると、ダニ・カルバハルをかわしてゴールへ流し込んだ。出血を止めるため唇にガーゼを挟んだ姿は、サッカー選手というより格闘家のようだった。試合は一進一退のまま進み、イケル・カシージャスの後を継いだケイロル・ナバスと、反対側のゴールを守るマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの限界を試すような攻防が続いた。

終盤に待っていたドラマ

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後半は、この対戦ならではの見応えある混戦となった。73分、ラキティッチがペナルティーエリアの端から左足で強烈なシュートを決め、アウェーのバルセロナが勝利をつかんだかに見えた。その直後、マドリーのいら立ちは頂点に達する。メッシに両足で飛び込んだラモスに一発退場が命じられた。10人となってリードを許したレアル・マドリーは、敗れたかに思われた。それでも、ベルナベウでは劣勢から奇跡が生まれることがある。85分、途中出場のハメス・ロドリゲスがニアポストに入り、マルセロのクロスを押し込むと、ホームのファンは歓喜に沸いた。

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2－2のまま時計が92分を指し、勝ち点を分け合うかに見えた。引き分けなら、ジネディーヌ・ジダン率いるマドリーの優勝が事実上決まるところだった。しかし、バルセロナには最後の攻撃が残っていた。先日のPSG戦での「レモンターダ」の立役者、セルジ・ロベルトが自陣から駆け上がる。マドリーの選手たちが必死に戻るなか、ボールを運んでハーフウェーラインを越えた。ボールはアンドレ・ゴメス、そしてジョルディ・アルバへと渡り、アルバはペナルティーエリアの端へ正確な折り返しを送った。

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ユニフォームと静寂、そして500ゴール

そこにメッシがいた。時計を支配しているかのようなタイミングで現れた。力任せに蹴るのではなく、ボールを導く。低い弾道のシュートは、必然のようにゴール隅へ吸い込まれた。試合最後のキックであり、メッシにとってFCバルセロナでの通算500ゴール目だった。だが、この試合を名勝負の歴史に刻んだのは、その後のゴールパフォーマンスだ。普段は控えめなメッシがバルセロナのユニフォームを脱ぎ、怒りに包まれたマドリーのファンの前で高々と掲げた。最大のライバルの本拠地で、自らの存在を堂々と示したのだ。

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立ち尽くしたメッシが、呆然とするベルナベウの観衆に背中の名前と番号を見せつけた光景は、この10年を象徴する一枚となった。レアル・マドリーの選手たちは信じられないという様子でピッチに崩れ落ち、優勝争いでのリードは突如として危うくなった。マドリーは最終的に立て直し、勝ち点3差でリーグ優勝を果たす。それでも、あの夜の主役は、唇から血を流し、黄金のスパイクを履いた男だった。エル・クラシコでは、天才が何をするかの前に、理屈は二の次になる。そのことを思い知らされる一夜だった。

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記者席から見ていた私たちにとって、それを目撃できたのは幸運だった。エル・クラシコは大げさな言葉で語られがちだが、あの4月の夜は現実が伝説を超えた。ラモスの退場、メッシの2得点、そしてハリウッド映画も顔負けの展開。もっと早い時間のゴールや、さらに多くの得点が生まれる試合は見るかもしれない。しかし、カタルーニャの王がマドリーでユニフォームを天に掲げたあの夜ほど、純粋な劇的瞬間を目にすることはめったにないだろう。