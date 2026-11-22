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バルセロナは悲惨な前半を乗り越え、スポティファイ・カンプ・ノウでビジャレアルに3-2で勝利した。前半を0-2で折り返したハンジ・フリック監督のチームは、後半に見事な戦術的対応を見せ、ラ・リーガ首位を守った。

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バルセロナはカンプ・ノウで驚異的な精神力を示し、2点差をひっくり返して統率の取れたビジャレアルを3-2で下した。ハンジ・フリック監督にとって前半は戦術面で悪夢のような展開となり、バルセロナは開始7分までに0-2とリードを許した。ビジャレアルは縦方向のスペースを容赦なく突き、タジョン・ブキャナンとトル・オルワセイが立て続けに得点。バルセロナの高い位置に敷いた守備ラインは不意を突かれた。バルセロナはボール保持率70％と主導権を握ったものの、前半のうちにビジャレアルの引いた守備を崩すための、アタッキングサードでの突破力を欠いた。

後半、バルセロナがビルドアップの形を調整すると、試合の様相は一変した。57分にはペドリがつくったチャンスをジェラール・マルティンが決めて反撃の口火を切り、その直後にはラミン・ヤマルの好プレーからフェルミン・ロペスが同点弾を挙げた。圧力をかけ続けた結果、ビジャレアルの守備は崩れ、67分にはパウ・ナバーロのオウンゴールが生まれた。ビジャレアルは終盤に退場者も出したが、その時点ですでに勝負は決していた。バルセロナは計30本のシュートを放ち、期待得点（xG）3.27を記録する圧倒的な反撃を見せた。

GK・DF

ジョアン・ガルシア：5/10

序盤は高い守備ラインの背後を突かれ、GKにとって難しい午後となった。開始7分間に立て続けに許した2失点には対応の余地がほとんどなかったが、ビジャレアルの枠内シュート2本はいずれもゴールとなり、セーブ数は0だった。

エリック・ガルシア：6/10

立ち上がりはオルワセイの機動力に苦しんだが、バルセロナが主導権を握るにつれて調子を上げた。後半は攻守の切り替わりへの対応が改善し、リードを守るため84分にジュール・クンデと交代した。

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ジェラール・マルティン：8/10

逆転劇のきっかけをつくった際立つ活躍。57分のゴールでは絶妙なタイミングでペナルティーエリアに入り込み、ペドリのアシストを得点につなげた。守備でも、後半のビジャレアルをシュート0本に抑えた一員として、戦術的な立て直しに欠かせない存在だった。

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ジョアン・カンセロ：6/10

いかにもカンセロらしいパフォーマンスだった。アタッキングサードでは絶えず脅威となり、チームが記録した計25本のクロスに貢献。一方、積極的なポジショニングは、序盤にビジャレアルのカウンターを相次いで受けた際の守備の不安定さにもつながった。

MF

フレンキー・デ・ヨング：7/10

チームのリズムを刻む存在として、バルセロナが620本のパスを通すうえで中心的な役割を担った。0-2と劣勢に立たされても冷静さを失わず、ボールを動かし続け、勝利を目指して攻め込むなかでも中盤の組織を保った。

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フェルミン・ロペス：8/10

精力的で、決定的な仕事をした。61分に重要な同点ゴールを挙げ、タイミングよくペナルティーエリアへ飛び込む持ち味を発揮。交代する前の68分には戦術的なファウルで警告を受け、守備面でも貢献した。

ペドリ：8/10

チームの攻撃をつくる中心だった。反撃の始まりとなったマルティンのゴールをアシストし、バルセロナが放った30本のシュートの主な起点となった。ライン間を見通すプレーによって、ビジャレアルは試合に踏みとどまるために20回のインターセプトを強いられた。

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マルク・ベルナル：7/10

中盤の底で規律あるプレーを見せた。バルセロナがビジャレアルを押し込むなか、頻繁にボールに触れた。80分に警告を受け、最終ラインの前を守る消耗の激しい役割を果たした末、アディショナルタイムにガビと交代した。

FW

カリム・アデイェミ：6/10

スピードはビジャレアルの守備を広げるうえで役立ったが、チームメイトほどの決定力は見せられなかった。攻勢の維持に貢献した後、フリック監督が中央での創造性を高めようとした68分にダニ・オルモと交代した。

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ラミン・ヤマル：8/10

23分という早い時間帯に警告を受けたものの、時に手のつけられないプレーを見せた。フェルミンの同点弾をアシストし、ドリブルで仕掛け続けてビジャレアルの左サイドを深い位置まで押し下げ、決勝点につながるスペースを生み出した。

ラフィーニャ：7/10

キャプテンとして、豊富な運動量で手本を示した。得点こそなかったが、ボールを持たない場面での動きで相手DFを持ち場から引き出し、ロペスやマルティンがハーフスペースを突けるようにした。76分に運動量を維持するため交代した。

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交代選手・監督

ダニ・オルモ：6/10

68分に投入され、攻勢の維持に貢献した。確かな技術で、ビジャレアルが反撃を狙う最後の20分間をバルセロナが乗り切る助けとなった。

アンソニー・ゴードン：6/10

アデイェミに代わって投入され、異なる形で直接的な脅威をもたらした。終盤にはビジャレアルのサイドバックを引きつけ続けた。

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ジュール・クンデ：採点なし

勝ち点3を確保するため、84分に戦術的な交代で投入された。

ガビ：採点なし

91分にベルナルに代わって出場し、勝利までの残り数秒を守り切った。

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ハンジ・フリック：7/10

フリック監督のハーフタイムでの修正は高く評価されるべきだ。悲惨な立ち上がりの後も慌てず、チームのカウンタープレスを磨き上げた。それが最終的にビジャレアルを圧倒し、パウ・ナバーロのオウンゴールを誘発した。