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ビジャレアルとバルセロナの選手が試合後に応酬した。両チームは現地時間の今日午後、カンプ・ノウで対戦。イエローカード7枚、レッドカード2枚が出る荒れた一戦をバルセロナが制したが、判定を巡る議論は今後も続きそうだ。

アウェーのビジャレアルは、タジョン・ブキャナンとタニ・オルワセイのゴールで先にリードを奪った。しかし後半、ジェラール・マルティンとフェルミン・ロペスのゴールで逆転を許し、さらにセンターバックのパウ・ナバーロがオウンゴールを喫した。

バルセロナにとって、この勝利は極めて重要なものとなった。2位レアル・マドリーとの勝ち点3差を維持し、水曜日にサバフFKのホームで行われるチャンピオンズリーグの試合に向けても、弾みをつけた。

一方、10位にとどまったビジャレアルは試合後、主審の判定、そして何よりピッチ上でのバルセロナの選手たちの振る舞いを批判した。

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相手に厳しい言葉を向けたのは、特にサンティ・コメサーニャだ。同選手はDAZNに対し、こう語った。「バルサの1点目で、僕たちは精神的に打ちのめされた。グラーチはボールに触れてさえいなかったのに、主審はコーナーキックを与えた。ベルナベウでも同じことが起きた。バルセロナとレアル・マドリーが審判にかける圧力は計り知れない。前半には、バルサの選手7人が主審を取り囲んで抗議していた。それが違いを生んだ」と、30歳のMFは述べた。「後半には、かなり疑わしいファウルを4回連続で取った」

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これに対し、ペドリもすぐさま反論した。「審判には常に圧力がかかっている。僕たちだけがかけているわけじゃない。モレイロは退場になるべきだったと思うけど、審判を批判するつもりはない。審判を務めるのは難しいことだからね」

試合を終えたバルセロナは、次の試合に集中できる。今夏に掲げた目標を達成する上で重要とみられる試合を控える一方、放出の動きが活発になる可能性がある冬の移籍市場についても、落ち着いて検討できるだろう。

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例えば、アレハンドロ・バルデは、今日もハンジ・フリック監督に起用されず、より多くの出場機会を得られるチームへの移籍を検討している。ユヴェントスは同選手の動向を注視し始めた。また、ドイツ人指揮官の序列で後退し、今日もアディショナルタイムにしか起用されなかったガビが退団する可能性もある。1月にどうなるかは、今後明らかになるだろう。今はバルセロナが勝ち点3と、ラ・リーガとチャンピオンズリーグを通じた4連勝を喜んでいる。