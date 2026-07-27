バルセロナ対アル・アハリ戦のチケット購入方法：2026年ジョアン・ガンペール・トロフィーのチケット価格、キックオフ時間など

バルセロナの伝統的なプレシーズン開幕戦がホームに戻ってくる。第61回ジョアン・ガンペール杯では、エジプトの強豪アル・アハリが2026年8月19日（水）にスポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナと対戦し、アフリカチームとして初めてこの大会に参加する。

この試合は2026/27シーズンのホーム初戦であり、公式メンバー発表も兼ねる。ここ数年で最も注目される大会の一つだ。直近はエスタディ・オリンピック・ルイス・コンパニスやエスタディ・ヨハン・クライフなどアウェー会場で開催されたが、スタジアム再開場後、スポティファイ・カンプ・ノウでの開催は今回が初めて。

GOALでは、チケットの買い方、料金、観戦前に知っておきたい情報をわかりやすく紹介します。

バルセロナ対アル・アハリの試合はいつ？

日程 試合日程 会場 チケット 2026年8月19日 バルセロナ 対 アル・アハリ 会場：スポティファイ・カンプ・ノウ（バルセロナ） チケット

バルセロナ対アル・アハリ戦のチケット購入方法

最も確実なのは、FCバルセロナの公式販売チャネルを利用する方法です。会員は一般販売に先駆けて優先購入できます。この試合は新戦力のお披露目であり、カンプ・ノウでのガンペール杯初戦でもあるため、チケットはすぐに売り切れる見込みです。早めの購入が賢明です。

カンプ・ノウは現在段階的に再開中で、収容人数が通常より少ない可能性があります。スタジアムは主に4つのスタンドに分かれています：

トリブナ ：中央のプレミアムスタンドで最高の視界

ラテラル – ピッチのパノラマビューを楽しめるサイドスタンド

ゴル・スッド – ゴール裏スタンド

ゴル・ノルド – 反対側のゴール裏

公式チケットが完売した場合や座席の選択肢を広げたい場合は、StubHubなどの信頼できる転売プラットフォームでもバルセロナ対アル・アハリ戦のチケットが販売されています。

バルセロナ対アル・アハリ戦のチケットはいくらですか？

価格はスタンドの位置や席の階層、購入時期によって変わります。一般席は24ユーロから、中央のプレミアムエリアは199ユーロ以上です。転売市場では330～375ポンド程度で出品されており、早期から需要が高いことがわかります。

キックオフが近づくと値上がりするため、早めの購入がおすすめです。





バルセロナ対アル・アハリ戦の見どころ

両チームの対戦は史上2度目。前回から約20年ぶりとなるカンプ・ノウでの再戦は、特別な一戦となる。アフリカ屈指の名門アル・アハリに対し、バルサは新シーズン直前のお披露目試合として臨む。

ハイペースなプレシーズンマッチとなり、カンプ・ノウは満員必至。新シーズンの幕開けにふさわしい雰囲気になるでしょう。

試合はどの会場で行われるのか？

バルセロナは2年以上にわたりモンジュイックでホーム戦を行ってきましたが、2025年11月22日にスポティファイ・カンプ・ノウへ正式に復帰しました。現在も段階的に再開中で、収容人数やサービスの拡充を進めています。この試合は数年来初めてカンプ・ノウで開かれるガンペール・トロフィーとなり、バルサ対アル・アハリの対戦に特別な意義を与えています。