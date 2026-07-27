バルセロナ対アル・アハリのチケット購入方法：ジョアン・ガンペール杯2026の価格、キックオフ時間など

バルセロナの伝統的なプレシーズン開幕戦が、今年はなじみ深い本拠地に戻ってくる。しかも今回は歴史的な要素もある。第61回ジョアン・ガンペール杯では、エジプトの強豪アル・アハリがこの試合に参加する史上初のアフリカ勢となり、2026年8月19日水曜日にSpotifyカンプ・ノウでバルセロナと対戦する。

この一戦は、バルセロナにとって2026-27シーズン最初のホームゲームであると同時に、クラブの公式チームお披露目の場でもあり、ここ数年で最も注目を集めるガンペール杯の一つとなっている。さらに、近年はエスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニスやエスタディ・ヨハン・クライフで開催されてきた中、スタジアム再オープン後にSpotifyカンプ・ノウで行われる初めての大会でもある。

GOALが、バルセロナ対アル・アハリのチケット購入方法、価格、そして来場前に知っておくべき情報を案内する。

バルセロナ対アル・アハリはいつ開催される？

日程 対戦カード 会場 チケット 2026年8月19日 バルセロナ vs アル・アハリ Spotifyカンプ・ノウ（バルセロナ） チケット

バルセロナ対アル・アハリのチケット購入方法

最も安全なのは、FCバルセロナの公式チケット販売チャネルを利用することだ。一般販売に先立ち、会員が優先的に購入できる。この試合はチームお披露目と、カンプ・ノウで再び行われる最初のガンペール杯という両方の意味を持つため、チケットの売れ行きは早いとみられる。できるだけ早く購入するのが賢明だ。

カンプ・ノウは改修後も段階的な再開の途中にあるため、収容可能な座席数は通常の試合日より少ない可能性がある。スタジアムは主に4つのスタンドに分かれている。

トリブナ ：最も見やすい視界を確保するプレミアムな中央スタンド

ラテラル ：ピッチ全体を見渡せるサイドスタンド

ゴル・スド ：ゴール裏の一方

ゴル・ノルド ：反対側のゴール裏

公式チケットが完売した場合、あるいは座席の選択肢をより柔軟にしたい場合は、StubHubのような信頼できる再販プラットフォームでもバルセロナ対アル・アハリの出品がある。

バルセロナ対アル・アハリのチケット価格は？

価格はスタンド、階層、そして試合日までの購入時期によって異なる。一般席の初期出品はおよそ€24からで、プレミアムな中央エリアでは€199以上まで上がる。再販市場では、パッケージが£330～£375前後で出品されており、この対戦がすでに高い初期需要を生んでいることを示している。

いつものように、価格はキックオフが近づくほど上昇する傾向にあるため、早めに座席を確保するほうがより手頃な選択肢となる。

バルセロナとアル・アハリは過去に対戦したことがある？

ある。しばらく間は空いているものの、この2つの強豪が顔を合わせるのは今回が初めてではない。8月19日の一戦は通算4度目の対戦となり、バルセロナはこれまでの全対戦で勝利している。

日付 大会 会場 結果 1961年4月 親善試合 モクタル・エル・テトシュ・スタジアム（カイロ） バルセロナ 6-1 アル・アハリ 2007年4月 アル・アハリ創設100周年記念親善試合 カイロ国際スタジアム バルセロナ 4-0 アル・アハリ 2009年7月 ウェンブリー・カップ ウェンブリー・スタジアム（ロンドン） バルセロナ 4-1 アル・アハリ

一方的な対戦成績ではあるものの、今回の対戦にはさらなる意味がある。アル・アハリにとってはカンプ・ノウ初訪問であり、バルセロナの現在のチームとクラブの本拠地で初めて力を試す機会でもある。

バルセロナ対アル・アハリの見どころ

この2クラブの対戦は史上2度目にすぎず、唯一の過去対戦は約20年前にさかのぼるため、カンプ・ノウでの再会はいっそう大きな意味を持つ。アル・アハリはアフリカで最も成功を収めてきたクラブの一つとして乗り込み、バルセロナは国内の新シーズン開幕直前に、新加入選手を含むチームをサポーターへ披露する場としてこの機会を活用する。

両チームにとってテンポの速いプレシーズンマッチとなり、カンプ・ノウは満員となり、バルセロナのシーズンが正式に幕を開けるにふさわしい特別な雰囲気が期待される。

バルセロナ対アル・アハリはどこで開催される？

バルセロナは再開発期間中にモンジュイックで2年以上ホームゲームを戦った後、2025年11月22日にSpotifyカンプ・ノウへ正式に戻った。スタジアムは現在も段階的な再開の途上にあり、収容人数や各種サービスはなお拡充中だ。この一戦は、ここ数年で初めてガンペール杯が再開発後のバルセロナの本拠地で行われる機会となり、バルセロナ対アル・アハリの一戦にさらなる特別感を加えている。