ビデオ技術室の音声記録により、バルセロナ対アトレティコ・マドリード戦（2-1でバルサが勝利）において、バルセロナのジェラール・マルティンの退場処分が取り消された際の舞台裏が明らかになった。

スペイン紙「AS」によると、この試合ではVARが介入した2つの物議を醸す場面があった。1つ目は、48分にジェラール・マルティンがアルマダに対して行ったファウルに対する即時の退場処分が取り消された場面だ。VAR室は主審のブスケッツ・フェレール氏を呼び、映像による確認を求めたが、 その結果、フェレール主審は判定を変更し、この若手選手にイエローカードのみを提示した。

スペインサッカー連盟が公開した映像では、VAR室がフェレール主審に対し、マルティンのプレーについて「レッドカードの取り消し可能性」を評価するよう警告していたことが示された。

VAR室はプレーの分析で次のように述べた。「私の見解では、これはバルセロナの選手が自然にボールをプレーしている場面だ。通常のプレーの流れであり、ボールをプレーした後、アトレティコの選手と自然に接触したに過ぎない。」

映像を確認した後、主審のブスケッツ・フェレールはこの解釈に同意し、「確かに、バルセロナの選手はボールをコントロールしており、プレーした後に相手選手を踏んだ。これは自然なプレーの流れだ」と述べ、その後レッドカードの取り消しを確定させ、マルティンにイエローカードを提示した。

2つ目のシーンでは、アトレティコ・マドリードのニコ・ゴンサレスが退場処分となった。彼は前半のアディショナルタイムにラミン・ヤマルへのファウルで2枚目の警告を受けていたが、VARが再び主審を呼び出し、主審は2枚目のイエローカードを取り消し、代わりに即座にレッドカードを提示することを決定した。

VAR審判はフェレール主審に対し、「確実な得点機会を阻止したとしてレッドカードの可能性を推奨する」と伝えた。主審は映像を確認した後、この判断を支持し、「接触地点は明らかにペナルティエリア外であり、ファウルは明白だ。確かに、彼はゴールに向かってシュートを放とうとしていた」と述べた。

VAR室は映像分析を続け、「私の見解では、フォワードは常にボールをコントロールしており、ゴールに向かって進んでいた。ディフェンダーが誰もいない状況下で、このファウルは確実な得点チャンスを阻止した」と説明した。これに対しフェレール主審は次のように答えた。 「全く同感だ。周囲にディフェンダーはおらず、次の動作はシュートだった。2枚目のイエローカードを取り消し、即座にレッドカードを出す」



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