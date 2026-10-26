バルセロナ守備陣に痛手、シャビ・エスパルトがオーレリアン・チュアメニの激しいチャレンジで足首を負傷し、来年まで離脱

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バルセロナに守備面で大きな痛手が生じた。若手サイドバックのシャビ・エスパルトが、日曜日のレアル・マドリー戦で1-2と敗れた際に足首に重傷を負い、長期離脱する見通しだ。2027年まで復帰しないとみられている。

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若手DFの負傷を確認

エスパルトが長期離脱を余儀なくされる見通しとなり、バルセロナの守備陣はさらに手薄になった。若いサイドバックは、すでにジュール・クンデ、エリック・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、ダニ・オルモが名を連ねる負傷者リストに加わった。

クラブが月曜日に発表した公式のメディカルレポートでは、負傷の詳細が明らかにされ、相手選手との接触で起きたものだと説明された。「検査の結果、チャビ・エスパルトがレアル・マドリー戦で相手選手と衝突し、右足首の脛腓結合部を負傷したことが確認された。離脱期間は約7週間となる見込みだ」

チュアメニのタックルを検証

負傷が起きたのは、レアル・マドリーとの重要な一戦の9分。オーレリアン・チュアメニの激しいスライディングタックルを受けた。フランス代表MFは先にボールに触れていたものの、その勢いのままエスパルトの足首に強く衝突した。

それでもエスパルトは20分以上、痛みを抱えながらプレーを続けようとした。しかし、続行できないことが明らかになり、30分にピッチを退いた。エスパルトは、パリでの激しい一戦で試合終盤に交代しており、すでに違和感を抱えた状態でこの試合に臨んでいた。

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長い回復への道のり

サッカー選手が素早く方向転換するには足首の関節の安定性が欠かせず、脛腓結合部の負傷は特に厄介だ。この種類の靱帯損傷は、近年フレンキー・デ・ヨングが長期離脱した際と同じもの。メディカル部門は慎重に対応するとみられる。

エスパルトは今季ここまで公式戦9試合に出場し、2得点2アシストで計4得点に直接関与している。

バルセロナに迫る重要な時期

エスパルトの負傷は、バルセロナにとって厳しい時期に重なった。チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦、日曜日のエル・クラシコでのレアル・マドリー戦と連敗し、立て直しを図っているところだ。バルセロナは土曜日にアラベスをホームに迎え、続く11月3日にはホームでアストン・ヴィラとのチャンピオンズリーグの一戦に臨む。その後、11月8日にアトレティコ・マドリーとのアウェー戦を迎える。