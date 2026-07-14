レアル・マドリードは、 「ネグレイラ事件」をめぐり、宿敵バルセロナに対する法的闘争をエスカレートさせている。同クラブは、調査を担当する裁判官に対し、2010年から2018年までのバルセロナのコンプライアンス体制全容の提出を義務付けるよう正式に要請した。これは、スポーツ腐敗対策の規制が実際にどう適用されたかを検証するためだ。

ジャーナリストのチャビ・エストラーダ氏もこの情報を確認し、「マルカ」紙の検証も成功した。同氏は、レアル・マドリードが最後まで一歩も引かずに追及する意向だと指摘した。この動きは、スペインおよびヨーロッパのスポーツ界で大きな議論を巻き起こした事件の全容を明らかにするというバルデピパス体制の決意を示している。

隠された事実を明らかにするための広範な法的措置

さらにクラブはスペイン国家警察（グアルディア・シビル）に対し、Tresep、Radamanto、Best Norton各社に関する請求書、支払承認書、内部文書、監査記録の提出も正式に要請した。これらの資料は以前も要求されていたが、現時点では事件ファイルに含まれていない。

これらの措置は、バルセロナと長年にわたり金銭を受け取った元スペイン審判委員会副委員長ネグレイラ氏との関係を、財務面・管理面から徹底的に明らかにするのが目的だ。

「仮面などない」

「仮面などない」を合言葉に、バルデピパス経営陣は最終判決が出るまでスポーツ面でも法的面でも闘いを続け、和解や妥協は一切しない方針を示している。

フロレンティーノ・ペレス会長もこの姿勢を公に認め、真実を明らかにし責任者を追及するため、あらゆる手段で圧力をかけ続けると強調している。

UEFAにはバルセロナへの制裁を要求

スペインでの訴訟と並行し、レアル・マドリードは欧州サッカー連盟（UEFA）にも圧力をかけている。

クラブは、ニゲイラ事件の期間中にバルセロナが獲得したタイトルを剥奪するよう正式に要請した。前例のない行動で、両クラブの対立の深刻さを示している。