スペイン人指揮官チャビ・エルナンデスをオランダ代表の新監督に任命するという決定は、依然として多くの人々にとって驚きとなっている。

バルセロナを去った後、このスペイン人監督の次の一手が、オランダのような国の代表チームを率いることになるとは、誰も予想していなかった。チャビは、ちょうど2021年にバルセロナで起きたのと同じように、ロナルド・クーマンの後任を引き継ぐことになる。

3度にわたってオランダ代表監督を務めたルイス・ファン・ハールは、チャビよりも別の監督を望んでいた。彼の友人である歌手ドリース・ロールフィンクが明らかにした。

スポルト紙はロールフィンクの発言を報じ、彼はこう語った。「ルイス・ファン・ハールは昨日、改めて詳しく私に話してくれた。彼はチャビをオランダサッカー協会にとって悪い選択だとは考えていないが、個人的にはペーター・ボスの方を選んでいただろうと」

ファン・ハール自身も、オランダ代表の指揮官の座に復帰する最有力候補の一人としてその名が挙がっていた。ほかにもアルネ・スロット、エリク・テン・ハーグ、ペーター・ボスといった名前が候補の圏内に含まれていた。

20年前にバルセロナでチャビを指導したことのある75歳の同監督は、祝福をためらうことなく、彼にこう告げた。「おめでとう、チャビ。幸運を祈るよ、我が友よ」

チャビにとっては、大きな任務と巨大な挑戦が待ち受けている。彼は任命後の短いスピーチでこう述べた。「オランダ代表の監督に就任することを、大変な名誉だと考えている。バルセロナのアカデミーで育ち、とりわけヨハン・クライフやリヌス・ミケルスに大きく影響を受けた人間として、私はオランダサッカーに特別なつながりを感じている」

代表監督としての最初のコメントの中で、チャビはファン・ハールに言及し、こう語った。「私はある意味、オランダサッカーの息子だと言えるだろう」

そして彼はこう付け加えた。「ほかにも偉大な監督たち、とりわけ私がバルセロナで初めて姿を見せたときのルイス・ファン・ハールや、フランク・ライカールトが、選手として、そして監督としての私を形作る上で重要な役割を果たした」