バルセロナ会長：「なぜPKが認められなかったのか理解できない。我々はこうして反撃する」

バルセロナの暫定会長ラファ・ウスティは、水曜日のバルサ対アトレティコ・マドリード戦を裁いたルーマニア人審判エスタファン・コヴァッチの判定を批判した。

チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバルサは0-2で敗れ、判定にも物議を醸した。

54分には、アトレティコGKフアン・ムソのゴールキックをDFマルク・ポベルが6ヤードエリア内で手で止めた場面で、バルセロナ側がPKを主張した。

しかし主審はファールを取らず、この判定は大きな議論を呼び、バルセロナ首脳陣の怒りを買った。

ラファ・ウスティは本日、ラ・リーガ主催イベントに出席した後、メディアに同試合の判定について語った。

ポピルのハンドにPKが与えられなかったと批判し、クラブが抗議声明を準備中であることを明かした。

『マルカ』紙によると、彼は次のように述べた。 「現代サッカーにはVARのような技術があるのに、なぜアトレティコ戦で明らかなPKが与えられなかったのか。意図的かどうかは別として、プレーは明白だった」

「審判の判定には立ち入りたくない。第2戦は極めて重要だ。逆転は可能だと信じ、そこに集中する」と語った。

さらに「エスパニョール戦を控える今、会長として選手やスタッフに集中してほしい」と語った。

最後にこう結んだ。「クラブとして声明を出す方向で検討している。忘れてはならないのは、カップ戦でアトレティコ・マドリードのホームでも同様のことが起きたことだ。批判しなければ改善は生まれない。誰もが過ちを犯すが、これほど頻繁に繰り返されるのは見過ごせない」。

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