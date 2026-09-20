フリアン・アルバレスをめぐる奇妙な泥仕合の中で、ジョアン・ラポルタは週末に強烈な批判を展開した。土曜日に行われたFCバルセロナの10時間に及ぶ総会後、当然ながらアトレティコ・マドリーとの長年の確執も話題となった。

「彼らは、自分たちの振る舞いを正当化する術がなかったため、侮辱されたかのように振る舞った。我々は通常行われることをしただけだ。クラブ間でやり取りがあり、その後に私自身もヒル・マリンと直接やり取りした」

ラポルタによれば、アトレティコのボスはアルバレスがバルセロナに移籍することはないと伝えてきたという。マドリー側には、最高のストライカーの代役となる選択肢がなかったからだ。ここまでは、ごく普通の流れだった。

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アトレティコとバルセロナは互いに何を非難しているのか？

しかし最終的には、アトレティコは「まったく不適切な」振る舞いをしたとラポルタは糾弾した。「なぜそうなったのかは分からない。想像はできるが、証拠はない」と説明。「彼らが彼をバルサ以外のすべてのクラブに売るつもりだという話がこちらに届いた。そして彼らは仮面を脱ぎ、それを公然と口にした」

もっとも、アルバレスの件は――おそらく次の移籍期間までは――FCバルセロナにとってひとまず終わった話のようだ。それは「過去のこと」であり、「我々は今いる陣容に非常に満足しているし、監督もとても満足している」という。

昨夏には、アルバレスとバルサの間で激しい駆け引きがあり、それは非常に公然と展開された。例えばW杯期間中、アルゼンチン代表FWはマドリーからの退団意思をすでに内部で伝えていたと語っていた。しかし、アトレティコは頑として譲らなかった。移籍期間終了直前、クラブ関係者はMarcaに対し、こう述べている。「我々が彼をバルサに売る可能性は0パーセントだ。この件は金の問題ではなく、尊厳の問題だ。嘘と半分の真実によるキャンペーンが展開された」

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フリアン・アルバレスの今季はここまでどうか？

ピッチ上では、この騒動はアルバレスにとってもアトレティコにとっても得にはなっていない。FWはここまで、筋肉の問題を抱え、さらに夏の騒動と自軍サポーターの明確な嫌悪感の影響で精神的にも明らかに打撃を受けており、ほとんど目立った役割を果たせていない。

26歳の出場時間はラ・リーガでわずか55分。いずれも短い途中出場2試合で、得点関与もなかった。一方、チャンピオンズリーグ初戦では先日リバプール戦で90分間プレーし、1アシストも記録したが、試合は1-2で敗れている。 一方のバルセロナはアルバレス抜きでもリーグを破壊するような勢いで勝ち進んでいる。ハンジ・フリック監督のチームはここまで7連勝、31得点7失点を記録している。