スペイン人MFマルク・カサドは、レギュラーとして出場機会を増やすため、クラブと合意し今夏バルセロナを退団する見込みだ。

スペイン紙『マルカ』によると、カサドはクラブへの愛着があるものの、昨季はデビューシーズンより出場機会が減ったため、移籍を検討していたという。

ガビとマルク・ベルナルが負傷から復帰したことで中盤の競争が激化し、出場機会が減ったことも移籍を検討する要因となった。

クラブは代理人のホルヘ・メンデス氏と複数回協議し、移籍金を約2500万ユーロと設定した。

昨夏は移籍金がネックとなったが、今回はバルセロナが柔軟に対応している。

メンデスは現在、欧州クラブとサウジアラビアクラブからバルサの要求を満たすオファー2つを受け取っている。

クラブは6月30日の会計年度末までに売却を完了させたい考えで、経済面でもスポーツ面でも優先度が高い。

現時点では正式決定ではないものの、近いうちに最終合意に達するとの楽観的な見方が広がっており、交渉は続いている。

スポーツ部門は、ハンス・フリック監督の「1ポジション1選手」方針とMFの層の厚さを踏まえ、誰かを放出すべきだと判断している。

現在、3つのレギュラーポジションを7人のMFが争っており、出場時間が少ないカサドが最も移籍に近い。