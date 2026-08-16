バルセロナは、フェラン・トーレスのパリ・サンジェルマンへの移籍を、大きな戦力的損失とは捉えていない。同選手はここ最近のチーム構成において重要な存在ではあったものの、カタルーニャのクラブは今回の取引が財政面と戦力面の双方で利益をもたらし、現在の移籍市場で積極的に動く助けになると見ているのだ。

パリ・サンジェルマンは、バルセロナから5000万ユーロでトーレスの獲得が完了したことを発表し、スペイン人ストライカーはフランスのクラブで背番号9を背負うことになった。カタルーニャのクラブはこの取引を経済的に成功したものと評価しており、特に同選手の契約は残り1年のみだった点が大きい。

スペイン紙「スポルト」は、トーレスの移籍がバルセロナの歴史上5番目に大きな売却取引に当たると報じ、財政面での恩恵は移籍金の額にとどまらないと指摘した。というのも、クラブは選手たちの給与総額の一部も節減できることになり、これによりスペインリーグのフィナンシャル・フェアプレーの規則に沿って、より大きな動きの余地が生まれるからだ。

同紙は、この取引がバルセロナにとって強力な財政的後押しとなると伝えている。クラブは新戦力の登録が可能となる、より良い状況に置かれることになり、加えて移籍市場での動き、とりわけスペイン人MFロドリの獲得取引も進めやすくなるという。

トーレスの退団は、ロベルト・レバンドフスキの退団と相まって、現時点でバルセロナを純粋なストライカー不在の状態にするものだが、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックはこの空白を憂慮していない様子だ。クラブは攻撃陣を補強するために1件ないし2件の取引を成立させると見込んでいる。

選択肢の筆頭に挙がっているのはアルゼンチン人フリアン・アルバレスの獲得であり、その他の代案もフロントのテーブルに上っている。一方でフリックは、ダニ・オルモやアントニー・ゴードンといった、この役割を担える選手を活用し、一部の試合で偽ストライカーに頼ることも検討している。

こうしてバルセロナは、トーレスの退団を起こりうる損失から新たな財政的機会へと転換することに成功したようだ。それはクラブに、選手リストを再構築し来季に備えるための、より広い余地を与えるものである。