バルセロナを揺るがす未曾有の危機…第一の容疑者はラポルタ

バルセロナの会長フアン・ラポルタがカンプ・ノウの新スタジアムを誇示しようとしているにもかかわらず、現実には、クラブ史上最大規模のプロジェクトの評判を脅かす一連の失敗が明らかになっている。

屋根の設置に関する問題に続き、スタンド内の観客の視界に関するさらに深刻な問題が浮上し、期待されていた建築の傑作は、カタルーニャのクラブ経営陣にとって慢性的な頭痛の種へと変貌してしまった。

カタルーニャの新聞「アラ」が報じたところによると、カンプ・ノウのスタンド最前列では、視界をほぼ不可能にする重大な構造上の欠陥が生じているという。

高額を支払ってプレミアムシートを確保したサポーターたちは、スタジアムを取り囲む広告看板しか見ることができず、専門家たちはこの状況を設計と施工における「完全な失敗」と評している。

関連記事：モロッコとエジプトは難を逃れたが…トランプ氏の影響でワールドカップにおけるアラブ諸国代表は深刻な窮地に！



ピッチの床を下げる

本紙が取材したエンジニアたちは、このミスを修正する唯一の解決策は、ピッチを地面より1メートル低くすることだと断言した。

しかし、この選択肢は効果的であるものの、財政的に極めて高額となる上、もともと厳しい時間的制約に直面しているプロジェクトの完成をさらに遅らせることになる。

下水処理に新たな危機をもたらす解決策

しかし、ピッチの床面を下げることは深刻な影響を伴う。専門家によると、この変更はスタジアムの排水システムを複雑化させることになる。エンジニアはピッチの南側レベルより下にある新たな排水ポイントを見つけなければならないため、インフラ全体の再設計が必要になる可能性がある。

関連記事：前代未聞の危機：コンゴ民主共和国、ワールドカップへの歴史的出場決定後に選手を拘束！



同報道によると、この過失の責任は工事を請け負った「リマック」社ではなく、十分な検討なしに当初のプロジェクトの詳細を変更したバルセロナクラブ側にあるという。

ラポルタの歴史的な過ち

歴史的に見ても、カンプ・ノウの視認性の問題は新しいものではなく、1994年に初めて指摘された。前会長のジョセップ・マリア・バルトメウが策定した計画には、まさにこの点を改善する内容が含まれていたが、ラポルタが会長に復帰すると、設計が変更され、提案されていた解決策が撤回されたため、問題はさらに深刻化した。

本紙の取材に応じたある建築家は、この状況を次のように述べている。「15億ユーロを投じてスタジアムを改修しておきながら、これほど重大なミスを犯すことは、プロジェクトの信頼性を根本から揺るがすものだ」。

関連記事：ペレス次第…レアル・マドリードのスターが土壇場でシーズンを救う



バルセロナ経営陣は窮地に…ファンは激怒

クラブ内部では、幹部たちは過ちの大きさを認識しているものの、責任追及を避けるためメディアを通じてその深刻さを和らげようとしている。しかし、特に「新スタジアム」という約束を裏切られたと感じているシーズンチケット保有者を中心に、ファンの怒りは高まっている。

ラポルタが自身の建築的功績を宣伝し続ける一方で、新カンプ・ノウは、宣伝された豪華さとミスだらけの現実との間で真の試練に直面しているようだ。このプロジェクトは、バルセロナの誇りから、その歴史にとって重い負担へと変わる可能性がある。