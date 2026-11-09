アトレティコ・マドリードの選手たちは、メトロポリターノで行われた一戦でのバルセロナの2-1での勝利が妥当であったと認めたものの、マドリードのチームのロッカールームには、ハビエル・アルブローラ・ロハスが下した判定をめぐって不満の空気が漂った。選手たちは、特に前半において、ファウルや抗議への対応に一貫性を欠いていたと見なした。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、アトレティコ・マドリードの選手たちは審判を敗戦の言い訳に用いることはなかったが、ファウルの判定やイエローカードの提示における基準の二重性と表現したものについて、閉ざされた扉の向こうで不満を示した。彼らは、いくつかの場面でバルセロナの選手たちが規律上の処分を免れたと感じていた。

戦術面では、アトレティコ・マドリードの監督ディエゴ・シメオネも選手たちも、敗戦に対していかなる言い訳もしなかった。監督は、バルセロナが2得点を挙げ、自チームが1得点であったことを踏まえ、結果は妥当だったと述べた。

一方、コケは敗戦の原因を攻撃における効果の欠如に帰し、バイナは、ピッチ上で最高のパフォーマンスを見せなければチームは目標を達成できないだろうと指摘した。

しかし、審判への異議は選手たちの会話の中に残り続けた。特に、アルブローラ・ロハスが前半にバルセロナの選手たちへ提示したイエローカードが1枚だけであったことについてで、アトレティコの選手たちが警告に値すると見なした場面がいくつか存在したにもかかわらずであった。

これらの場面には、コケに対するラフィーニャのタックルのほか、いくつかのホールディングの事象、さらにはアトレティコの選手たちが審判が過度に甘く対応したと見たバルセロナの選手たちの抗議が含まれていた。

両チームの犯したファウル数はそれぞれ14で同数だったにもかかわらず、アトレティコ・マドリードは3枚のイエローカードを受けたのに対し、バルセロナは1枚であり、これがマドリードのチームの選手たちに規律上の処分の適用に不均衡があるという感覚を一層強めることとなった。