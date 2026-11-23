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ビジャレアルに3-2で勝利したバルセロナに、痛手となりかねない材料が浮上した。元スペイン人審判のエドゥアルド・イトゥラルデ・ゴンサレス氏が、一発退場となったフェルミン・ロペスに科されると予想される処分を明らかにした。

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イトゥラルデ氏は、このMFに2試合の出場停止処分が科されると予想した。同氏の見立てどおりに処分が下された場合、フェルミンはシーズンの重要な時期にデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦とアトレティコ・マドリー戦を欠場する可能性がある。

1995年から2012年までスペイン1部リーグで笛を吹いた同氏は、ラジオ局『カデナ・セール』で、フェルミンはビジャレアル戦で審判団に抗議した件により、2試合の出場停止処分を受ける見込みだと語った。

バルセロナの同選手は74分、エルナンデス・エルナンデス主審から退場処分を受けた。第4審判に大声で抗議し、詰め寄りながら抗議の言葉を何度も繰り返した末、ピッチを離れてロッカールームへと向かった。

主審の報告書によると、フェルミンはベンチから立ち上がって第4審判に近づき、大声で抗議しながら「俺をなめるな」という言葉を何度も繰り返したという。さらに、レッドカードを提示される前にピッチを後にしており、こうした詳細が処分内容の決定に影響する可能性がある。

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議論は退場の件だけにとどまらなかった。バルセロナのハンジ・フリック監督は試合後に判定を批判し、「この主審だと、いつも同じことになる。そうであるなら、後半にやったように、勝つためにはもっと良いプレーをするしかない」と語った。

またイトゥラルデ氏は、アディショナルタイムの91分か92分の場面について、ジェラール・マルティンが相手選手の顔を腕で打ってプレーの続行を妨げたとして、ビジャレアルはPKを得るべきだったと断言。VARの介入はなかったものの、PKが与えられるべき場面だったとの見解を示した。

一方、ビジャレアルのイニゴ・ペレス監督は判定についてそれ以上のコメントを拒否。試合中に主審へ異議を伝えており、試合後に改めて蒸し返すつもりはないと強調した。バルセロナはフェルミン・ロペスの処分に関する正式決定を待っている。